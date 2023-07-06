Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Важливо Злочин проти світової культури: Росія завдала удару по частині Львова, яка є спадщиною ЮНЕСКО
Атака на Львів
Військовий експерт пояснив, що росіяни останнім часом змінили тактику ракетних ударів й не пускають їх хвилями. Тепер вони здійснюють атаку по 10 ракет.
При цьому до цього активно готуються й прораховують кожний маршрут. Перед цим запускають хвилю "Шахедів", які проходять різними маршрутами. Після цього росіяни його корегують вже для ракет. Відповідно по одному з пропрацьованих маршрутів ракети пробилися до Львова.
У них однозначно була певна ціль й за певним планом намагаються працювати. Саме тому Львів був одним з пунктів в цьому плані,
– повідомив Роман Світан.
"Загинули люди, загинули наші українці. Як мінімум, вони досягнули цілі геноциду", – додав Світан.
Бахмут
Панівна висота південніше Бахмута – це та висота, з якої й сам Бахмут, й Кліщіївка перебувають під вогневим тиском нашої артилерії.
Кліщіївка йде, як бонус, адже росіяни там теж не зможуть перебувати. Навіть непотрібно заходити й вибивати їх звідти, адже вони самі втечуть від декількох потужних ударів артилерії,
– розповів військовий експерт.
"Там ще велике питання, як вони збираються втікати, адже й це зробити неможливо. Як тільки вони з Кліщіївки будуть виходити, то одразу по полях їх будуть знищувати артилерією. Тобто вони зараз в "оперативному котлі", – наголосив Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:
Макіївка
За словами експерта, ЗСУ, можна сказати, що зачистили Донецьк від російських військових обʼєктів. Для цього вони декілька місяців працювали по військових обʼєктів.
Росіяни з Донецька зробили військовий хаб, адже він поруч з лінією фронту, поруч з Марʼїнкою, поруч з Авдіївкою,
– наголосив Світан.
Він додав, що після того, як ми його зачистили, вони військовим хабом зробили Макіївку. Вона глибше від лінії фронту – за 30 кілометрів, а отже не дістає наша армійська артилерія.
Роман Світан пояснив, що тепер дійшла черга до макіївських складів. Росіяни розклали все по Макіївці – завантажили військовою амуніцією старі ПТУ, школи, підприємства. Звісно, що зараз, як мінімум, ще пару тижнів будемо опрацьовувати Макіївку.
Останні новини щодо війни Росії проти України
- Українські артилеристи знищили у Макіївці склад артснарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД" ворога. Влучання підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- Російські окупанти в ночі проти 6 липня запустили свої ракети по Львову. Внаслідок цього відбулося влучання у багатоквартирний житловий будинок.
- Українські військові продовжують здійснювати успішні контрнаступальні дії. Сили оборони просунулись на Північних та Південних напрямках поблизу Бахмута.