Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака на Львів

Військовий експерт пояснив, що росіяни останнім часом змінили тактику ракетних ударів й не пускають їх хвилями. Тепер вони здійснюють атаку по 10 ракет.

При цьому до цього активно готуються й прораховують кожний маршрут. Перед цим запускають хвилю "Шахедів", які проходять різними маршрутами. Після цього росіяни його корегують вже для ракет. Відповідно по одному з пропрацьованих маршрутів ракети пробилися до Львова.

У них однозначно була певна ціль й за певним планом намагаються працювати. Саме тому Львів був одним з пунктів в цьому плані,

– повідомив Роман Світан.

"Загинули люди, загинули наші українці. Як мінімум, вони досягнули цілі геноциду", – додав Світан.

Бахмут

Панівна висота південніше Бахмута – це та висота, з якої й сам Бахмут, й Кліщіївка перебувають під вогневим тиском нашої артилерії.

Кліщіївка йде, як бонус, адже росіяни там теж не зможуть перебувати. Навіть непотрібно заходити й вибивати їх звідти, адже вони самі втечуть від декількох потужних ударів артилерії,

– розповів військовий експерт.

"Там ще велике питання, як вони збираються втікати, адже й це зробити неможливо. Як тільки вони з Кліщіївки будуть виходити, то одразу по полях їх будуть знищувати артилерією. Тобто вони зараз в "оперативному котлі", – наголосив Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Макіївка

За словами експерта, ЗСУ, можна сказати, що зачистили Донецьк від російських військових обʼєктів. Для цього вони декілька місяців працювали по військових обʼєктів.

Росіяни з Донецька зробили військовий хаб, адже він поруч з лінією фронту, поруч з Марʼїнкою, поруч з Авдіївкою,

– наголосив Світан.

Він додав, що після того, як ми його зачистили, вони військовим хабом зробили Макіївку. Вона глибше від лінії фронту – за 30 кілометрів, а отже не дістає наша армійська артилерія.

Роман Світан пояснив, що тепер дійшла черга до макіївських складів. Росіяни розклали все по Макіївці – завантажили військовою амуніцією старі ПТУ, школи, підприємства. Звісно, що зараз, як мінімум, ще пару тижнів будемо опрацьовувати Макіївку.

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