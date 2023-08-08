Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, какая ситуация во Львове после российского теракта. Он сделал соответствующее пост в соцсетях и выложил фотографии, сделанные через месяц после ракетного удара России.
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Какая ситуация с пострадавшими
Садовый заявил, что все семьи, подавшие заявки на компенсацию, уже получают деньги на аренду жилья. По его словам, "так будет, пока не отстроим разрушенные дома". Речь идет о 58 квартирах.
Тем, чье жилья понесло меньший ущерб, город помогает отремонтировать крышу, и выплачивает помощь на ремонт перекрытия и замену дверей.
– добавил он.
Мэр также сообщил, что 8 августа город начал установку деревянных окон, изготовленных в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. Их около 600. Остальные окна помогают заменять международные донорские организации. Всего во Львове заменят около 3000 окон.
Так выглядят дома через месяц после атаки России / Фото Андрея Садового
Что сказали в ЮНЕСКО
Мэр сообщил, что местные власти находятся на постоянной связи с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО поможет с восстановлением разрушенных помещений, находящихся на попечении этой организации. Однако речь не идет о полном финансировании.
Город уже выделил 100 миллионов гривен на первоочередные расходы по ликвидации последствий обстрела. Какова стоимость восстановления разрушенных домов, пока не известно. Это зависит от расчетов, проводимых строителями,
– объяснил Садовый.
Мэр анонсировал поэтапное информирование о состоянии работ.
Россия атаковала Львов 6 июля
- Напомним, российские захватчики обстреляли город Льва "Калибрамы". Жители услышали ночью 4 взрыва.
- Это была самая большая атака России на Львов с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. В результате теракта было уничтожено 2 дома. Многие здания получили повреждения.
- К сожалению, из-за российской агрессии погибли 10 человек. Еще 45 человек были ранены. Среди пострадавших 3 ребенка.
- Во Львове в тот день полностью вылетело 3 000 окон. Из-за взрывной волны без них осталась Львовская политехника, школа, садик и многие другие дома.