Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, какая ситуация во Львове после российского теракта. Он сделал соответствующее пост в соцсетях и выложил фотографии, сделанные через месяц после ракетного удара России.

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Какая ситуация с пострадавшими

Садовый заявил, что все семьи, подавшие заявки на компенсацию, уже получают деньги на аренду жилья. По его словам, "так будет, пока не отстроим разрушенные дома". Речь идет о 58 квартирах.

Тем, чье жилья понесло меньший ущерб, город помогает отремонтировать крышу, и выплачивает помощь на ремонт перекрытия и замену дверей.

– добавил он.

Мэр также сообщил, что 8 августа город начал установку деревянных окон, изготовленных в соответствии с требованиями ЮНЕСКО. Их около 600. Остальные окна помогают заменять международные донорские организации. Всего во Львове заменят около 3000 окон.

Так выглядят дома через месяц после атаки России / Фото Андрея Садового



Что сказали в ЮНЕСКО

Мэр сообщил, что местные власти находятся на постоянной связи с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО поможет с восстановлением разрушенных помещений, находящихся на попечении этой организации. Однако речь не идет о полном финансировании.

Город уже выделил 100 миллионов гривен на первоочередные расходы по ликвидации последствий обстрела. Какова стоимость восстановления разрушенных домов, пока не известно. Это зависит от расчетов, проводимых строителями,

– объяснил Садовый.

Мэр анонсировал поэтапное информирование о состоянии работ.

Россия атаковала Львов 6 июля