Воспитатели на руках выносили детей – в результате удара по Львову пострадал детдом

От ракетного удара по Львову пострадали десятки построек. Среди них – детдом, в котором воспитатели на руках выносили детей в бомбоубежища.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В детдоме находились более 60 детей.

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Воспитатели спасали детей

Максим Козицкий рассказал, что малышей в детдоме спасли воспитатели, которые во время воздушной тревоги заносили их на руках в бомбоубежище. Здание детдома получило повреждения.

Также глава Львовской ОВА рассказал, что среди пострадавших зданий – 7 студенческих общежитий, в которых проживало 3 500 тысяч студентов и внутриперемещенных лиц.

Кроме того, в результате удара выбиты тысячи окон в десятках домов. Сотни квартир повреждены.

Главное о ракетном ударе по Львову

Поздней ночью 6 июля Россия запустила с Черного моря крылатые ракеты "Калибр". После запуска тревогу объявили по всей стране, когда ракеты, которые сначала летели в направлении Киева, изменили вектор движения на Запад.

Около 2:30 во Львове прогремел мощный взрыв. После этого еще несколько. В общей сложности враг запустил 10 ракет, 7 из которых удалось уничтожить.

Одна из российских ракет попала в жилой дом во Львове. По состоянию на вечер 6 июля известно о 5 погибших и 40 пострадавших. Поисково-спасательные работы на месте атаки продолжаются, разбор завалов будет проводиться в круглосуточном режиме.

В доме, атакованном россиянами, живут журналисты сайта 24 Канала – выпускной редактор Олесь Друкач и редактор новостной ленты Назарий Лазур. Им чудом удалось спастись и избежать ранений, хотя их квартиру сокрушило. Больше об этом вы можете прочитать по ссылке в нашем материале.