Про це в етері національного телемарафону розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. У дитбудинку перебували понад 60 дітей.

Зверніть увагу Випромінювала справжнє добро: спогади про медійницю Анастасію Сенів, яка загинула у Львові

Вихователі рятували дітей

Максим Козицький розповів, що малечу в дитбудинку врятували вихователі, які під час повітряної тривоги заносили їх на руках до бомбосховище. Будівля дитбудинку зазнала пошкоджень.

Також очільник Львівської ОВА розповів, що серед постраждалих будівель – 7 студентських гуртожитків, у яких проживали 3 500 тисячі студентів та внутрішньопереміщених осіб.

Крім того, унаслідок удару вибиті тисячі вікон в десятках будинків. Сотні квартир пошкоджені.

Головне про ракетний удар по Львову

Пізно вночі 6 липня Росія запустила з Чорного моря крилаті ракети "Калібр". Після запуску тривогу оголосили по всій країні, коли ракети, які спершу летіли в напрямку Києва, змінили вектор руху на Захід.

Близько 2:30 у Львові прогримів потужний вибух. Після цього ще кілька. Загалом ворог запустив 10 ракет, 7 з яких вдалося знищити.

Одна з російських ракет влучила у житловий будинок у Львові. Станом на вечір 6 липня відомо про 5 загиблих та 40 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки тривають, розбір завалів проводитимуть в цілодобовому режимі.

У будинку, який атакували росіяни, мешкають журналісти сайту 24 Каналу – випусковий редактор Олесь Друкач та редактор стрічки новин Назарій Лазур. Їм дивом вдалося врятуватися та уникнути поранень, хоча їхню квартиру розтрощило. Більше про це ви можете прочитати за посиланням у нашому матеріалі.