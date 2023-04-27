Момент ракетного удара по Николаеву попал на видео: жуткие кадры

Оккупационные войска России ночью 27 апреля высокоточными ракетами "Калибр" атаковали Николаев. Момент ракетных ударов попал на видео.

На видео, опубликованном СМИ, можно увидеть большую вспышку, после чего слышно несколько сильных взрывов, пишет 24 Канал. Известно, что Россия выпустила по Николаеву сразу 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Россия выпустила по Николаеву 4 "Калибра"

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что российские военные атаковали Николаев около 01:05.

Момент ракетного удара по Николаеву: видео

В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. Еще 23 местных жителя, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.

Они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Информация о пострадавших уточняется.

В результате обстрела повреждены многоэтажный дом, жилые частные дома и историческое здание, а также линия электросети.

Пожар ликвидирован и продолжается разбор конструкций.

Что известно о ракетном ударе по Николаеву