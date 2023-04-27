Момент ракетного удара по Николаеву попал на видео: жуткие кадры
Оккупационные войска России ночью 27 апреля высокоточными ракетами "Калибр" атаковали Николаев. Момент ракетных ударов попал на видео.
На видео, опубликованном СМИ, можно увидеть большую вспышку, после чего слышно несколько сильных взрывов, пишет 24 Канал. Известно, что Россия выпустила по Николаеву сразу 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
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Россия выпустила по Николаеву 4 "Калибра"
Также в Офисе генпрокурора сообщили, что российские военные атаковали Николаев около 01:05.
Момент ракетного удара по Николаеву: видео
В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. Еще 23 местных жителя, среди которых двое детей, получили ранения разной степени тяжести.
Они доставлены в больницу, где им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Информация о пострадавших уточняется.
В результате обстрела повреждены многоэтажный дом, жилые частные дома и историческое здание, а также линия электросети.
Пожар ликвидирован и продолжается разбор конструкций.
Что известно о ракетном ударе по Николаеву
- Украинские военные и официальные лица в Киеве настаивают, что цель атаки России по Николаеву – это осознанный терроризм мирного населения.
- Украинские военные подчеркивают, что ракеты были направлены на гражданскую инфраструктуру с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.
- В ОК "Юг" отметили, что ввиду того, что это высокоточное оружие, работающее по координатам наведения – очевидный факт террора мирного населения.
- На ракетный удар отреагировали Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Они подчеркнули, что Россия специально совершила теракт в Николаеве.
- Глава государства также опубликовал кадры с последствиями ракетного удара и подчеркнул, что российские военные преступники будут отвечать за свои поступки.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что город не переживал такие обстрелы с Нового года. После ракетного удара коммунальщики отключили свет и газ. Сейчас в одном из микрорайонов нет света в результате удара.
- Для ликвидации последствий ночных обстрелов Николаева привлекли 100 пожарных и 19 единиц спецтехники.