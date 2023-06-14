Патрульные показали, что происходило в первые минуты после ракетного удара по Одессе
Ночью 14 июня российские террористы снова атаковали Украину ракетами и иранскими дронами. В частности, 4 ракеты "Калибр" летели на Одессу.
Силам ПВО удалось сбить 3 вражеских цели, однако одна ракета попала в гражданскую инфраструктуру. В результате погибли 3 человека, еще 13 получили ранения.
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Что происходило в первые минуты после атаки
Патрульные полицейские опубликовали видео из нагрудных камер. В первые минуты после обстрела полицейские оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.
Кроме того, сотрудники полиции обходили квартиры, которые пострадали от взрывной волны. На кадрах видно, как патрульный оказывает помощь пострадавшему в результате атаки мальчику. Спина ребенка – иссечена обломками.
Как патрульные помогали пострадавшим: смотрите видео
Детали атаки
- В ОК "Юг" утром 14 июня рассказали, что по Одессе враг направил "Калибры" с акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны.
- В результате воздушного боя и взрывной волны повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно 6 человек получили ранения.
- Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. К сожалению, 3 сотрудника состава погибли, 7 получили ранения.
- Сейчас пострадавшим оказывается как медицинская, так и психологическая помощь.