Ракетный удар по Одессе: погиб 15-летний подросток, на месте работают психологи

Российские оккупанты вечером 2 мая нанесли ракетный удар по Одессе. Погиб 15-летний подросток.

Детали трагедии

В результате ракетного удара повреждено жилое здание. В момент "прилета" там находились 5 человек.

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15-летний парень погиб, еще один несовершеннолетний ребенок с ранениями доставлен в больницу, ему оказывают помощь,

– говорится в сообщении.

С другими людьми, которые находились в здании, работают психологи ГСЧС.

На месте инцидента вспыхнул пожар. Когда пламя погасят, на месте трагедии будет работать следственно-оперативная группа ГУ НП в Одесской области.

Ракетный удар по Одессе: главное

Алексей Данилов – секретарь СНБО – сообщил, что во время ракетного удара снесло крышу церкви Московского патриархата.

В Одессе длится затяжной комендантский час. Он начался еще 1 мая в 22:00 и завершится в 05:00 3 мая. В это время по городу не курсирует общественный транспорт. Передвижение частных автомобилей также запрещено. На улице могут находиться только люди, которые обеспечивают работу города.

Кроме того, в Одессе закрыты магазины, рестораны и офисы. В Одесской ОВА сообщили, что в этот день в городе возможны провокации. Также местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Во время опасности необходимо находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это спасает жизнь.

Около 18:33 в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги. Впоследствии местные СМИ сообщили о взрывах. Позже информацию подтвердили в Одесской ОВА. Ее глава Максим Марченко заявил, что есть погибшие и раненые.

Глава ОВА подчеркнул, что это так не оставят. Российских оккупантов будут уничтожать, пока в Украине не останется ни одного живого врага.

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