Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население с особой жестокостью. В ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области.

24 канал собрал всю актуальную информацию об обстреле Одесчины. Больше деталей – читайте дальше.

Важно В Одесской области есть "прилет" российской ракеты: известно о погибших

Оккупанты выпустили 3 ракеты по дому и базам отдыха

В ночь на 1 июля по поселку Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе, российские захватчики выпустили 3 ракеты Х-22.

Именно ракетой Х-22 они нанесли удар по Кременчугу, попав в торгово-развлекательный центр. А накануне, 30 июня, две российские ракеты Х-31 попали в прибрежную зону в Одесской области.

Известно, что враг выпустил ракеты с помощью стратегической авиации, в том числе с самолетов Ту-22 со стороны Черного моря. Они ударили по:

многоквартирному дому,

двум базам отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с 1 по 9 этаж. Сначала была информация, что враг выпустил 2 ракеты, и вторая попала в базу отдыха. Однако впоследствии в оперативном командовании "Юг" уточнили данные, указав на то, что в общей сложности было выпущено три ракеты Х-22. Следовательно, еще два вражеских снаряда попали по двум базам отдыха.

Третья ракета упала в поле

В вечерней сводке командования "Юг" говорится, что третья вражеская ракета упала в поле, рядом с населенным пунктом.

Ночью из акватории Черного моря россияне стратегической авиацией Ту-22 снаряженными крылатыми ракетами Х-22, трижды ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом и базу отдыха курортного поселка Сергеевка, третья ракета упала в поле за населенным пунктом,

– говорится в сообщении.

Россияне ударили по Одесской области: смотрите видео

Количество жертв увеличивается

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. По состоянию на 17:00 известно о 21 погибшем человеке и 39 пострадавших. Среди них – 6 детей. К тому же, пострадала беременная женщина. Такими данными оперируют спасатели, которые в течение не одного часа борются за каждую жизнь. Тяжелораненых госпитализировали.

К теме Один ребенок в коме, – пресс-секретарь ОК "Юг" о последствиях обстрела Одесчины

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по состоянию на 9:40 в результате обстрела баз отдыха погибли 2 человека, среди которых 12-летний мальчик. Под завалами базы остаются 3 человека, среди которых двое детей.

Последствия ударов по Одессе в ночь на 1 июля / Фото Кирилла Тимошенко

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

Поисково-спасательные работы продолжаются: смотрите видео

Дом сильно поврежден

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Сергеевке спасатели завершили поисковые работы на месте ракетного удара по многоэтажному дому.

Дом полностью поврежден с одной стороны, уничтожены плиты на этажах, сообщили в ГСЧС. Всего в девятиэтажках проживали 150 – 160 человек. Также в квартирах есть погибшие животные, преимущественно кошки, слышен лай собак,

– написал он.

Ранее он подчеркнул, что Сергеевка – мирный поселок. Поэтому удар по нему – целенаправленная террористическая атака, чтобы убить украинцев и запугать их.

Россия уже начала врать

В Министерстве обороны России цинично заявили об уничтожении якобы радиолокационной станции. Конечно, ни о каком ударе по жилому дому там не упомянули.

Между тем, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия – страна-террорист, которая убивает наших людей в ответ на поражения на поле боя. Она сражается с мирным населением.

Вместе с нашими союзниками должны остановить террористические акты и наказать за них,

– подчеркнул он.

Глава СБУ Иван Баканов добавил, что в Кремле подтвердили статус страны-террориста. Также уже начато расследование.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко также отреагировал на ложь россиян относительно ракетного удара. Марченко удивлен словами об "ударе по военному объекту".

Очередной раз нелюди заявили, что били по складу с боеприпасами. Может расскажете это погибшему ребенку или мальчику, который сейчас в реанимации? Там не было ни одного военного объекта,

– подчеркнул Марченко.

Реакция МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на удар россиян по Одесской области. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украине нужны современные системы ПВО, чтобы избежать таких террористических актов, которые совершает страна-оккупант.

Террористическое государство Россия продолжает свою войну против мирного населения, нанося ночью ракетные удары по Одесской области, убивая десятки людей, в том числе детей,

– констатировал глава украинского МИД.

Реакция международного сообщества

В Германии жестко отреагировали на очередное военное преступление оккупантов. Позицию немецкого правительства озвучил официальный представитель Штефан Хебешрайт. Атаку там назвали

Нападения на мирных жителей – это военное преступление. Президент России Владимир Путин и виновные должны будут понести ответственность,

– заявил представитель правительства Германии.

Также атаку осудили и в Европейском Союзе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна прекратить свои обстрелы, а все, кто причастен к совершению военных преступлений – будут наказаны.

Россияне цинично атаковали предприятие в Харькове: смотрите видео