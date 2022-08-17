Огромные воронки и разрушенные базы отдыха: фото и видео с обстрелянной россиянами Затоки

Ночью на 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Затоке Одесской области. В сети показали ужасные последствия.

В результате попадания ракет в одном из курортов Одессы возникло разрушение и возгорание зданий. Почти 5 часов спасатели ликвидировали последствия на месте происшествия.

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Как выглядит Одесская область после ракетного удара

В результате ракетного удара по поселку Затока в Белгород-Днестровском районе разрушены 7 зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа.

По предварительной информации, пострадали 4 человека, которые в состоянии средней тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Кстати, удар был нанесен 2 ракетами типа Х-22 из самолетов Ту-22 из акватории Черного моря.

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Какие последствия ракетных ударов в Одесской области / фото ГСЧС Украины

Какие регионы пострадали от ударов оккупантов

С 22 часов 16 августа до утра в Харькове 5 раз звучали сирены воздушной тревоги. Ночью 17 августа обстрелы также не обошли регион.

В ОВА сообщили, что на этот раз по Харькову и его окрестностям захватчики выпустили 5 ракет со стороны Белгорода. Это произошло в 4:30 – 5:00. "Прилет" зафиксировали в Слободском районе Харькова. Информации о раненых нет.

Пострадали также населённые пункты области. В Чугуевском районе уничтожено фермерское хозяйство. На Золочевщине и Богодуховщине пострадало частное имущество – дома, гаражи, машины.

Кроме того, в Золочевском районе есть раненый – 22-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Сейчас он находится в больнице.

Также российские оккупанты 16 августа обстреляли Торецк из артиллерии. Вражеский огонь попал в частный дом. На момент обстрела в доме находилась семья из 3 человек. Все они получили ранения, в том числе и 6-летний ребенок.

россияне обстреляли в Николаеве еще один вуз – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Всего несколько дней назад мэр города доказывал, что там нет никакой военной базы.

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