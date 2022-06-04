Ракетный удар по Одесской области: спасатели потушили пожар и показали фото разрушений

Утром 4 июня оккупанты нанесли удар по Одесской области. Предварительно есть двое раненых. Крылатая ракета поразила территорию сельскохозяйственного предприятия и склады.

Спасатели уже потушили пожар здания, который возник в результате удара и показали фото разрушений.

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О пожаре спасателям сообщили в 05:35, а уже в 06:05 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован. Детали попадания устанавливаются.



Последствия ракетного удара по Одесской области

Отметим, что ночью в Одесской области была воздушная тревога. Об отбое объявили около 6 утра.



Пожарные потушили пожар в Одесской области после ракетного удара

Какая ситуация в Одесской области: последние новости

4 июня пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук тоже напомнил, что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли.

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 3 июня средства ПВО сбили крылатую ракету над Одесской областью.

2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, у которых есть на борту "Калибры".

В конце мая россияне тоже атаковали Одесскую область. Они в очередной раз ударили по мосту через Днестровский лиман. Захватчики выпустили из самолетов Ту-22 ракеты типа Х-22.

Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату. Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.

Ночью 30 мая жители Одесской области слышали звуки взрывов. На Юге была длительная воздушная тревога. В Офисе Президента тоже сообщали об ударе по мосту. Ударная волна повредила частные дома вблизи места удара.

Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату. Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.

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