Ракетный удар по Одесской области: спасатели потушили пожар и показали фото разрушений
4 июня 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:фейсбук ГСЧС
Утром 4 июня оккупанты нанесли удар по Одесской области. Предварительно есть двое раненых. Крылатая ракета поразила территорию сельскохозяйственного предприятия и склады.
Спасатели уже потушили пожар здания, который возник в результате удара и показали фото разрушений.
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О пожаре спасателям сообщили в 05:35, а уже в 06:05 пожар был локализован, еще через полчаса – ликвидирован. Детали попадания устанавливаются.
Последствия ракетного удара по Одесской области
Отметим, что ночью в Одесской области была воздушная тревога. Об отбое объявили около 6 утра.
Пожарные потушили пожар в Одесской области после ракетного удара
Какая ситуация в Одесской области: последние новости
- 4 июня пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук тоже напомнил, что угроза ракетных ударов никуда не исчезла. Она остается высокой. Несколько вражеских кораблей-носителей ракет есть в море, также есть надводные и большие десантные корабли.
- В оперативном командовании "Юг" сообщали, что 3 июня средства ПВО сбили крылатую ракету над Одесской областью.
- 2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, у которых есть на борту "Калибры".
- В конце мая россияне тоже атаковали Одесскую область. Они в очередной раз ударили по мосту через Днестровский лиман. Захватчики выпустили из самолетов Ту-22 ракеты типа Х-22.
- Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату. Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.
- Ночью 30 мая жители Одесской области слышали звуки взрывов. На Юге была длительная воздушная тревога. В Офисе Президента тоже сообщали об ударе по мосту. Ударная волна повредила частные дома вблизи места удара.
- Добавим, что в Одессе мужчина во время задержания взорвал гранату. Как следствие, пострадали 3 правоохранителя. Злоумышленника и его сожительницу подозревают в махинациях с оружием.
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