Были на месте в первые минуты: в результате обстрела Покровска пострадали более 30 полицейских

В результате ракетного удара по Покровску был ранен 31 полицейский. Также пострадали семь спасателей ГСЧС.

Полицейские и спасатели оказались там, где были нужны. Они бросили свои силы на спасение людей после первого прилета.

К теме Ракетный удар по дому в Покровске: 7 погибших, количество пострадавших выросло до 88

В Покровске пострадали полицейские и спасатели

Как рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский, есть 31 раненый полицейский в результате обстрела города Покровск Донецкой области. Также пострадали семь спасателей ГСЧС и погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Все они оказались там, где были нужны, бросили свои силы на спасение людей после первого прилета. Знали, что под завалами пострадавшие – нужно реагировать, разбирать, доставать, спасать. И враг прицельно нанес второй удар. Всем полицейским спасибо за службу,

– заявил Выговский.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим правоохранителям и спасателям.

Последствия удара по Покровску / фото полиции

Среди раненых полицейских – герой фильма "20 дней в Мариуполе"

Отметим, что во время ракетного обстрела Покровская получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" – Владимир. Он прибыл на место удара, чтобы помочь пострадавшим.

Так, Владимир, рискуя собой, постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как ему удалось вырваться из оцепления, мужчина продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области. Однако, к сожалению, 7 августа он попал под повторный ракетный обстрел окупантов и получил ранение.

Предварительно известно, что у Владимира есть осколочные ранения. Сейчас его оперируют в больнице.