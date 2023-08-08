Поліцейські та рятувальники опинились там, де були потрібні. Вони кинули свої сили на порятунок людей після першого прильоту.

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У Покровську постраждали поліцейські та рятувальники

Як розповів очільник Нацполіції України Іван Вигівський, є 31 поранений поліцейський внаслідок обстрілу міста Покровськ на Донеччині. Також постраждали семеро рятувальників ДСНС та загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Всі вони опинились там, де були потрібні, кинули свої сили на порятунок людей після першого прильоту. Знали, що під завалами потерпілі – треба реагувати, розбирати, діставати, рятувати. І ворог прицільно завдав другий удар. Усім поліцейським дякую за службу,

– заявив Вигівський.

Він побажав скорішого одужання постраждалим правоохоронцям та рятувальникам.

Наслідки удару по Покровську / фото поліції

Серед поранених поліцейських — герой фільму "20 днів в Маріуполі"

Зауважимо, що під час ракетного обстрілу Покровська зазнав поранення поліцейський, герой фільму "20 днів в Маріуполі" – Володимир. Він прибув на місце удару, аби допомогти постраждалим.

Так, Володимир, ризикуючи собою, постійно допомагав рятувати людей в Маріуполі. Після того, як йому вдалося вирватись з оточення, чоловік продовжив працювати поліцейським у своїй рідній Донецькій області. Однак, на жаль, 7 серпня він потрапив під повторний ракетний обстріл окупантів і зазнав поранення.

Попередньо відомо, що Володимир має осколкові поранення. Зараз його оперують у лікарні.