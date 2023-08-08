В Покровске после обстрела разобрали завалы: трое пострадавших в критическом состоянии
В Покровске после ракетных ударов завершился разбор завалов. Осмотр места обстрела также завершен.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет 24 Канал. По информации Кириленко, один работник полиции и два сотрудника ГСЧС сейчас находятся в тяжелом состоянии.
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Сотрудники полиции и ГСЧС в тяжелом состоянии
Сообщается, что медики борются за их жизнь. Кроме того, Кириленко отметил, что по состоянию на утро 8 августа осмотр места происшествия фактически завершен.
По его словам, накануне вечером был проведен поквартирный обход зданий с целью обнаружения раненых. Он рассказал, что завалы разобраны, но разрушения, особенно после второго более мощного удара, огромны.
Поэтому все службы продолжают работать. Кириленко подчеркнул, что Россия намеренно нанесла ракетные удары с интервалом в несколько минут, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения.
Ранее в ГСЧС сообщили, что работы в Покровске после обстрела планируют завершить к концу дня. По данным ГСЧС, под завалами домов в Покровске людей нет.
Россия нанесла удар по Покровску: что известно
- Российские военные вечером 8 августа нанесли два ракетных удара по Покровску. Для атаки оккупационные войска использовали "Искандеры".
- Первые кадры после обстрела россиян опубликовал президент Владимир Зеленский и отметил, что Россия уничтожает Донбасс.
- В результате обстрела оккупантов в Покровске повреждены многоэтажки, частные дома, гостиница, а также админздание.
- По состоянию на 11:00 8 августа глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по Покровску погибли 7 человек и еще 88 получили ранения.
- Известно, что при обстреле Покровска погиб заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области. Также при ликвидации последствий удара погиб начальник аварийно-диспетчерской службы Красноармейского УГГ Роман Даценко.
- Среди раненых полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" – Владимир.