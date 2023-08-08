В Покровске после обстрела разобрали завалы: трое пострадавших в критическом состоянии

В Покровске после ракетных ударов завершился разбор завалов. Осмотр места обстрела также завершен.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет 24 Канал. По информации Кириленко, один работник полиции и два сотрудника ГСЧС сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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Сотрудники полиции и ГСЧС в тяжелом состоянии

Сообщается, что медики борются за их жизнь. Кроме того, Кириленко отметил, что по состоянию на утро 8 августа осмотр места происшествия фактически завершен.

По его словам, накануне вечером был проведен поквартирный обход зданий с целью обнаружения раненых. Он рассказал, что завалы разобраны, но разрушения, особенно после второго более мощного удара, огромны.

Поэтому все службы продолжают работать. Кириленко подчеркнул, что Россия намеренно нанесла ракетные удары с интервалом в несколько минут, чтобы было как можно больше жертв среди гражданского населения.

Ранее в ГСЧС сообщили, что работы в Покровске после обстрела планируют завершить к концу дня. По данным ГСЧС, под завалами домов в Покровске людей нет.

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