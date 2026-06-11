Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что по крайней мере одна ракета точно попала по предприятию.

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Что известно об ударе по заводу в Чебоксарах?

По словам Романенко, уже известно, что работу завода временно приостановили. При этом пока трудно говорить о том, какие именно повреждения получило предприятие. Это уже будет узнавать украинская разведка. Однако понятно, что поражение там серьезное, ведь боевая часть крылатой ракеты "Фламинго" составляет более 1 тонны.

Думаю, что там приостановят работу минимум на несколько недель. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы уменьшить возможности России запускать дальнобойное оружие. Поэтому и атакуем объекты, где производят составляющие к ракетам и беспилотникам,

– сказал Романенко.

Украина атаковала военный завод в Чебоксарах: смотрите видео 24 Канала

Кроме этого, есть большие надежды на новые разработки от компании Fire Point. В частности речь идет о баллистических ракетах FP-7 и FP-9, которые создадут еще больше проблем россиянам. Такие ракеты значительно сложнее сбивать из-за высокой скорости и траектории полета.

Добавим, советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" объяснил, почему Силы обороны Украины ударили именно по заводу в Чебоксарах. Именно этот завод производит системы спутниковой навигации и антенны, которые используют в российском дальнобойном вооружении. Без них эффективность ударов существенно упадет.