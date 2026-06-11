Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що принаймні одна ракета точно влучила по підприємству.

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Що відомо про удар по заводу в Чебоксарах?

За словами Романенка, вже відомо, що роботу заводу тимчасово призупинили. При цьому поки важко говорити про те, які саме пошкодження зазнало підприємство. Це вже взнаватиме українська розвідка. Однак зрозуміло, що ураження там серйозне, адже бойова частина крилатої ракети "Фламінго" становить понад 1 тонну.

Думаю, що там призупинять роботу щонайменше на кілька тижнів. Сили оборони України роблять все можливе, аби зменшити можливості Росії запускати далекобійну зброю. Тому й атакуємо об'єкти, де виробляють складові до ракет та безпілотників,

– сказав Романенко.

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Окрім цього, є великі сподівання на нові розробки від компанії Fire Point. Зокрема йдеться про балістичні ракети FP-7 та FP-9, які створять ще більше проблем росіянам. Такі ракети значно складніше збивати через високу швидкість та траєкторію польоту.

Додамо, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, чому Сили оборони України вдарили саме по заводу в Чебоксарах. Саме цей завод виробляє системи супутникової навігації та антени, які використовують в російському далекобійному озброєнні. Без них ефективність ударів суттєво впаде.