Враг ударил крылатой ракетой, – Сумская ОВА об утренней атаке по областному центру
Утром 8 сентября российские оккупанты ударили крылатой ракетой по Сумам. Они попали в гражданский микрорайон.
К счастью, двух человек удалось спасти. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно об утреннем ударе по Сумам
По словам Артюха, враг ударил крылатой ракетой по гражданскому микрорайону. Там были уничтожены и разрушены дома. Предварительно, всего 25 жилых домов были повреждены и один – разрушен.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Наши аварийные службы сегодня работали очень профессионально. Двоих пожилых людей из дома, в который было попадание, спасли. Их достали из-под завалов, где был пожар. Они живы и им оказывается помощь,
– отметил глава региона.
В настоящее время продолжается работа с другими жителями этого микрорайона. Артюх подчеркнул, что в месте, где произошло попадание, военных объектов нет.
В ГСЧС рассказали, что в результате удара по Сумам потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели.
По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.
"Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения). Пожар ликвидирован. Работы продолжаются", – отметили спасатели.
Спасение людей в Сумах: смотрите видео
Массированная атака Украины 8 сентября: что известно
- В Воздушных силах рассказали, что ночью 8 сентября противник атаковал Одесщину группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – Россия, мыс Чауда – ТОТ, Крым).
- Всего были зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесщины.
- Отмечается, что к отбитию удара были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.
- В результате боевой работы уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.
- Кстати, также утром оккупанты обстреляли Запорожье, один человек пострадал. Россияне попали в объекты гражданской инфраструктуры, вероятно, баллистикой. В многоэтажках и учебных заведениях повреждены окна, сообщил глава ОВА Малашко.