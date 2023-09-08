Враг ударил крылатой ракетой, – Сумская ОВА об утренней атаке по областному центру

Утром 8 сентября российские оккупанты ударили крылатой ракетой по Сумам. Они попали в гражданский микрорайон.

К счастью, двух человек удалось спасти. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об утреннем ударе по Сумам

По словам Артюха, враг ударил крылатой ракетой по гражданскому микрорайону. Там были уничтожены и разрушены дома. Предварительно, всего 25 жилых домов были повреждены и один – разрушен.

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Наши аварийные службы сегодня работали очень профессионально. Двоих пожилых людей из дома, в который было попадание, спасли. Их достали из-под завалов, где был пожар. Они живы и им оказывается помощь,

– отметил глава региона.

В настоящее время продолжается работа с другими жителями этого микрорайона. Артюх подчеркнул, что в месте, где произошло попадание, военных объектов нет.

В ГСЧС рассказали, что в результате удара по Сумам потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

"Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения). Пожар ликвидирован. Работы продолжаются", – отметили спасатели.

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