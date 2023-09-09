Ракетный удар по Сумам: в больнице скончалась женщина, пострадавшая от атаки

Россияне нанесли террористический удар по Сумам утром 8 сентября. К сожалению, в больнице скончалась женщина, пострадавшая от ракетной атаки.

В результате атаки пострадали четыре человека, из которых двое – спасли из-под завалов. Спасатели до вечера продолжали разбирать завалы и ликвидировали последствия террористического акта россиян.

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В больнице скончалась пострадавшая

В ОВА сообщили, что в больнице скончалась пострадавшая от ракетной атаки. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вчера в больнице скончалась жительница города Сумы, получившая травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра. Наши соболезнования родным и близким погибшей,

– говорится в сообщении ОВА.

Удар по Сумам 8 сентября: что известно

Около 05:30 утра 8 сентября россияне атаковали Сумы крылатой ракетой, которая попала в частный сектор. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. На месте происшествия работали все необходимые службы, ликвидация последствий обстрела. Пока неизвестно, какой именно ракетой оккупанты атаковали областной центр.

Из-под завалов удалось спасти 2 человека – мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения). В общей сложности пострадали 4 человека.

Спасатели также опубликовали щемящие кадры спасения собачки после ракетной атаки и в сообщении подчеркнули, что каждая жизнь важна. Он также оказался под завалами построек в Сумах.

Около 20:00 8 сентября спасатели закончили ликвидировать последствия российской террористической атаки. Очистка территорий частных домовладений от остатков строительных конструкций. С помощью специального материала восстановлено 58 квадратных метров кровель жилых домов, а также закрыто пленкой и другими строительными материалами 42 окна.

Всего над ликвидацией последствий ракетного удара работали 52 спасателя.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и семье погибшей!