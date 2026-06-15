Военный эксперт, основатель общественной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что украинская ПВО проявила себя чрезвычайно хорошо. В частности, удалось сбить все 30 крылатых ракет, запущенных противником. Не каждая страна НАТО смогла бы справиться с таким результатом.

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В чем особенность атаки в ночь на 15 июня?

По словам Нарожного, силы ПВО также сбили 5 из 6 российских гиперзвуковых ракет "Циркон". Сбивать их особенно сложно. Нужно чрезвычайно быстро реагировать.

"Циркон" – сверхсовременная российская гиперзвуковая ракета. ПВО имеет буквально несколько минут, чтобы отреагировать на эту угрозу,

– сказал Нарожный.

Также ПВО сбила 15 ракет "Искандер-М"/С-400 из 34 запущенных. Не стоит забывать, что у Украины дефицит ракет для систем Patriot, с помощью которых можно сбивать баллистические ракеты.

Как Украина отразила атаку в ночь на 15 июня: смотрите видео 24 Канала

Добавим, в ночь на 15 июня Россия запустила по Украине 70 ракет и 611 беспилотников. По состоянию на утро силам ПВО удалось обезвредить 50 ракет и 582 дрона.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что на этот раз Россия не применяла крылатые ракеты "Калибр". Вместо этого были запущены другие крылатые ракеты "Искандер-К".