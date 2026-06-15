Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що українська ППО відпрацювала надзвичайно добре. Зокрема вдалося збити усі 30 крилатих ракет, які запустив ворог. Не кожна країна НАТО змогла б справитися з таким результатом.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 15 червня

В чому особливість атаки в ніч на 15 червня?

За словами Нарожного, сили ППО також збили 5 з 6 російських гіперзвукових ракет "Циркон". Збивати їх особливо складно. Потрібно надзвичайно швидко реагувати.

"Циркон" – надсучасна російська гіперзвукова ракета. ППО має буквально кілька хвилин, аби відреагувати на цю загрозу,

– сказав Нарожний.

Також ППО збила 15 ракет Іскандер-М/C-400 з 34 запущених. Не варто забувати, що Україна має дефіцит ракет до систем Patriot, за допомогою яких можна збивати балістику.

Як Україна відбила атаку в ніч на 15 червня: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 15 червня Росія запустила по Україні 70 ракет і 611 безпілотників. Станом на ранок силам ППО вдалося знешкодити 50 ракет та 582 дрони.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що цього разу Росія не застосовувала крилаті ракети "Калібр". Натомість там запустили інші крилаті ракети "Іскандер-К".