Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что если анализировать ракетные запасы россиян, то довольно показательно то, что последняя массированная атака была 10 октября, а следующая – 15 ноября. Месяц и 5 дней они аккумулировали силы – происходил логистический процесс.

Читайте также Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах

Россияне везли эти ракеты, наиболее активно применялись Х-55 и Х-101 – это ракеты воздушного базирования.

Откуда были запуски российских ракет

Запуски ракет были с территории Беларуси и Каспийского моря. Кроме того, стреляли также и "Калибрамы" – эти запуски были из Новороссийска.

За этот месяц проходил логистический процесс и возможно – производство. И это подтверждает тезисы аналитиков ISW, они говорят, что россияне начали использовать стратегические запасы,

– говорит Нарожный.

Когда будет новая атака

По словам специалиста, они всеми силами напрягались месяц, чтобы совершить эту атаку. И следующее такое нашествие может быть через месяц – россияне снова напрягутся и попытаются ударить.

Павел Нарожный допустил, когда Россия снова будет атаковать ракетами: смотрите видео

Павел Нарожный резюмирует, что мы снова приведем в сознание наши электросистемы, а они снова будут бить – пока так.

Массированная ракетная атака Украины 15 ноября – важное