Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что если анализировать ракетные запасы россиян, то довольно показательно то, что последняя массированная атака была 10 октября, а следующая – 15 ноября. Месяц и 5 дней они аккумулировали силы – происходил логистический процесс.
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Россияне везли эти ракеты, наиболее активно применялись Х-55 и Х-101 – это ракеты воздушного базирования.
Откуда были запуски российских ракет
Запуски ракет были с территории Беларуси и Каспийского моря. Кроме того, стреляли также и "Калибрамы" – эти запуски были из Новороссийска.
За этот месяц проходил логистический процесс и возможно – производство. И это подтверждает тезисы аналитиков ISW, они говорят, что россияне начали использовать стратегические запасы,
– говорит Нарожный.
Когда будет новая атака
По словам специалиста, они всеми силами напрягались месяц, чтобы совершить эту атаку. И следующее такое нашествие может быть через месяц – россияне снова напрягутся и попытаются ударить.
Павел Нарожный допустил, когда Россия снова будет атаковать ракетами: смотрите видео
Павел Нарожный резюмирует, что мы снова приведем в сознание наши электросистемы, а они снова будут бить – пока так.
Массированная ракетная атака Украины 15 ноября – важное
- Во вторник россияне выпустили по территории Украины 96 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить большинство из них, а именно 75 ракет типов Х-101, Х-555 и "Калибр". Кроме того, позже на Востоке сбили еще 2 управляемые авиационные ракеты.
- Эта ракетная атака стала самой массированной с начала войны России против Украины, превзойдя мощный удар 10 октября, когда на наши города запустили 84 ракеты.
- Взрывы гремели во многих регионах Украины – в Киевской, Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской области.
- В основном оккупанты целились по энергетическим объектам – высоковольтным подстанциям и ТЭЦ. В результате ударов без электричества остались около 10 миллионов абонентов в разных областях Украины.
- Помимо объектов инфраструктуры в Киеве пострадали жилые дома в Печерском и Оболонском районах. Повреждения получили два дома, их жителям пришлось эвакуироваться. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла пожилая женщина, а по меньшей мере три человека получили травмы.