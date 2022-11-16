Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що якщо аналізувати ракетні запаси росіян, то доволі показовим є те, що остання масована атака була 10 жовтня, а наступна – 15 листопада. Місяць і 5 днів вони акумулювали сили – відбувався логістичний процес.
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Росіяни везли ці ракети, найактивніше застосовувалися Х-55 та Х-101 – це ракети повітряного базування.
Звідки були запуски російських ракет
Запуски ракет були із території Білорусі та з Каспійського моря. Крім того, стріляли також і "Калібрами" – ці запуски були із Новоросійська.
За цей місяць відбувався логістичний процес і можливо – виробництво. І це підтверджує тези аналітиків ISW, вони кажуть, що росіяни почали використовувати стратегічні запаси,
– каже Нарожний.
Коли буде нова атака
За словами фахівця, вони всіма силами напружувались місяць, аби здійснити цю атаку. І наступна така навала може бути через місяць – росіяни знову напружаться і спробують вдарити.
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Павло Нарожний резюмує, що ми знову приведемо до тями наші електросистеми, а вони знову будуть бити – поки так.
Масована ракетна атака України 15 листопада – важливе
- У вівторок росіяни випустили по території України 96 крилатих ракет. Силам ППО вдалося збити більшість з них, а саме 75 ракет типів Х-101, Х-555 та "Калібр". Крім того, пізніше на Сході збили ще 2 керовані авіаційні ракети.
- Ця ракетна атака стала наймасованішою з початку війни Росії проти України, перевершивши потужний удар 10 жовтня, коли на наші міста запустили 84 ракети.
- Вибухи гриміли у багатьох регіонах України – на Київщині, Львівщині, Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині.
- Здебільшого окупанти цілилися по енергетичних об'єктах – високовольтних підстанціях і ТЕЦ. Унаслідок ударів без електрики залишилися близько 10 мільйонів абонентів у різних областях України.
- Крім об'єктів інфраструктури, у Києві постраждали житлові будинки у Печерському та Оболонському районах. Пошкоджень зазнали два будинки, їхнім мешканцям довелося евакуюватися. На жаль, не обійшлося без жертв – загинула літня жінка, а щонайменше троє людей отримали травми.