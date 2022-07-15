россия совершила конвейер терактов: усилит ли ЕС санкции после атаки на Винницу

Россия 14 июля цинично совершила теракт в Виннице – запустила ракеты "Калибр" в гражданские объекты в центре города. В результате атаки погибли 23 человека, среди них – дети. Может ли после такого теракта Евросоюз ужесточить санкции против России – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его мнению, это, скорее, будет поводом для активизации расследований.

К теме Жуткий ракетный обстрел Винницы: все, что известно об атаке врага 14 июля

Он считает, что, как и после трагедии в Кременчуге, Часовом Яре и других городах, там сначала нужно провести расследование.

Когда ждать усиления санкции

По словам Фесенко, Евросоюз – это огромная бюрократическая структура.

Когда принимается общее решение, его нужно подготовить, согласовать на уровне сначала министров и руководителей. Шестой пакет санкций согласовывали около 2 месяцев,

– сказал политолог.

Он добавил, что это ответ на вопрос, как быстро это может произойти.

Фесенко отметил, что в ЕС объединены почти 30 государств и процесс согласования непростой.

"Особенно, когда некоторые страны выступают против усиления санкционного режима. К примеру, Орбан на днях заявил о неэффективности санкционной политики. Также есть социально-экономические проблемы", – ответил он.

россия совершила конвейер терактов

По словам политолога, россия сейчас совершила конвейер террористических актов.

"Буквально каждые несколько дней, к сожалению, происходят такие трагедии. Вчера была Винница, перед этим Часов Яр, еще раньше - Кременчуг и т.д. Постоянно происходят обстрелы Харькова и Николаева и других городов", – заявил он.

Фесенко говорит, что россияне поставили этот процесс на конвейер. И негативное последствие в том, что к этому привыкают.

Когда происходит одна трагедия, как было в Буче, это вызвало мощный эмоциональный эффект. А такие трагедии происходят регулярно и, к сожалению, к ним начинают привыкать,

– объяснил эксперт.

Усилит ли ЕС санкции после атаки на Винницу

По мнению политолога, реакция ЕС есть и будет. В настоящее время идет подготовка 7-го пакета санкций против россии.

"Не стоит ожидать скорых решений. У нас сильные эмоции после таких трагедий, но будем реалистами – это длительная война и здесь не будет скорых побед, особенно в контексте санкций", – ответил Фесенко.

Он подчеркнул, что санкции – это оружие, которое работает медленно и дает эффект не сразу. Их главная функция – ослабить россию, а не просто нанести мощный удар.

Фесенко о ракетных обстрелах Винницы и санкциях против россии: видео



Теракт россии в Виннице: основное

Утром 14 июля через 20 минут после воздушной тревоги в Виннице раздались взрывы. Враг запустил ракеты "Калибр" в гражданские объекты в центре города, где находились офисные помещения.

Поскольку это произошло в середине дня, там было много людей. К сожалению, много горожан проигнорировали воздушную тревогу, поскольку привыкли, что в городе относительно спокойно.

Всего на месте трагедии обнаружили тела 23 погибших – 13 из них еще не идентифицировали. К сожалению, это может быть не окончательное количество, поскольку еще 18 человек пропали без вести.

При обстреле центра Винницы россиянами, кроме "солнечной" Лизы, погибли еще 2 мальчика. Их тела еще не идентифицировали.

Сейчас в больницах Винницкой области находятся 82 пострадавших в результате российской атаки. Среди них – 4 ребенка.

Видео по теме – свежие подробности удара по Виннице и пострадавших детях