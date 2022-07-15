минобороны россии цинично соврали о ракетном ударе по центру мирной Винницы

россия еще раз доказала, что она – страна-террорист. 14 июля ее ракеты попали в центр мирной Винницы, однако в минобороны оккупантов цинично заявили, что уничтожили не гражданских, а якобы военных.

Возмутительное заявление минобороны россии распространяют пропагандистские СМИ.

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Циничное заявление россиян

Оккупанты признались, что 14 июля высокоточными ракетами "Калибр" нанесли удар центру Винницы.

Там в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. На совещании обсуждалась передача украинским военным дежурной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены,

– лживо заявили в минобороны страны-агрессора.

В кого действительно попали оккупанты

Как известно, удар россиян пришелся на центр мирной Винницы. Место, в которое попали вражеские ракеты – очень людное: там находится большая транспортная развязка, остановки общественного транспорта, офисный центр, медицинская клиника.

На данный момент известно о 23 человек погибших, 1 человек скончался в больнице. Среди убитых вражеской атакой – 3 детей. Удалось идентифицировать только 4-летнюю девочку Лизу. Личности еще 2 маленьких мальчиков пока не установлены. В больницы госпитализированы 80 человек, из них 3 ребенка. У пострадавших травмы разной степени тяжести.

Среди жертв не было военных

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что целью врага были именно гражданские объекты. Все 23 погибших – это гражданские лица.

Известно, что в результате удара россиян погибли:

две работницы медицинского центра "Нейромед". Это – администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко. Еще двое медиков получили тяжелые ранения. Это детский невролог Павел Ковальчук и невролог Наталья Фальштынская. Они находятся в тяжелом состоянии и за их жизни борются врачи.

маленькая девочка Лиза, которая шла с мамой на занятия по раннему развитию. За жизнь матери ребенка борются медики.

молодой звукорежиссер из команды украинской певицы ROXOLANA. Он с другими членами команды припарковался на центральной площади города за несколько минут до обстрела.

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‚Добавим, что оккупанты использовали ракеты "Калибр" 3М-14Е. Каждая весит по 1770 кг. Эти ракеты могут огибать рельефы местности и избегать средств ПВО. Запускали их из акватории Черного моря.

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