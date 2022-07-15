Ракетный удар по Виннице: две молодые работницы погибли на месте, за жизнь медиков борются

Во время ракетного удара по Виннице едва ли не самый большой удар пришелся на медицинский центр "Нейромед". Его помещение было уничтожено полностью, а две работницы погибли на месте.

Помещение клиники "Нейромед" размещалось в доме быта "Юбилейный" на первом этаже. Во время ракетного удара в клинике находились как врачи и персонал, так и пациенты.

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Как сообщили в "Нейромеде", в результате попадания российской ракеты трагически погибли администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко.

Еще двое медиков получили тяжелые ранения. Это детский невролог Павел Ковальчук и невролог Наталья Фальштынская. Они находятся в тяжелом состоянии и при их жизни борются врачи. По данным Ассоциации детских неврологов Украины, Павел Ковальчук в больнице с многочисленными ожогами и обломочными ранениями.

Жизни всех других работников, которые были в клинике, ничто не угрожает, заверили в "Нейромеде". В то же время, информация о пациентах пока уточняется.

Ракетный удар по Виннице: что известно

Утром 14 июля российские оккупанты выпустили по меньшей мере пять ракет "Калибр" по центру Винницы. Удар нанесли с подлодок, находившихся в акватории Черного моря.

Две ракеты удалось сбить над Винничиной. Но три из них попали в гражданские объекты в центре Винницы.

Едва ли не самый большой удар пришелся на дом быта "Юбилейный" и площадь перед ним. Взрыв после ракетного попадания привел к значительным разрушениям. Возник масштабный пожар.

По состоянию на 08:30 пятницы, 15 июля, известно, что погибли 23 человека, в том числе трое детей. Один из них – четырехлетняя девочка Лиза. Ее мама находится в тяжелом состоянии. Ее прооперировали. Тело двоих детей до сих пор не могут идентифицировать.

Еще 71 человек госпитализирован, среди них 3 ребенка. Всего за помощью медиков обратилось 117 человек.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Пропавшими без вести остаются 18 человек.

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