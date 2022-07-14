Как можно быстрее должен быть трибунал касательно российских преступлений в Украине, – Зеленский

россия не останавливается и с каждым днем все больше поражает своей кровожадностью. Удар по Виннице 14 июля в очередной раз это доказал.

Эту трагедию упомянул президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что для российских преступлений в Украине должен быть создан трибунал, информирует 24 канал.

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россия убивает тогда, когда ее преступления обсуждает весь мир

Зеленский подчеркнул, что агрессор показывает недюжинную дерзость, которую невозможно сравнить с какими-либо другими террористами. Ведь мир еще не успел обсудить и дать надлежащую оценку предыдущим преступлениям, а она уже делает новые.

россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что скорей нужен Специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины,

– заверил президент.

Он отметил и то, что как можно скорее должен заработать специальный механизм компенсации. Благодаря этому все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на то, чтобы возместить ущерб жертвам российского террора.

Наказания для россии нужны не только нам

Президент подчеркнул, что абсолютно необходимо как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, чтобы у агрессора не было возможности покрывать свои расходы за счет международного сообщества.

"И я хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чья жизнь под угрозой от российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть", – сказал Зеленский.

Он убежден, что террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других.

Удар россии по Виннице

Оккупанты днем 14 июля нанесли жесткий удар по центру Винницы. В общей сложности 4 ракеты врага украинские силы ПВО смогли ликвидировать. Ударили в офисные помещения, также пострадали жилые дома рядом. К 19:40 количество жертв возросло до 23 человек. В больницы обратилось более 90 человек.

Местный таксист рассказывал, что постоянно парковал свой автомобиль на стоянке возле места, куда прилетела вражеская ракета. Из-за этого там дотла сгорело 40 машин. Водители, находившиеся внутри, к сожалению, тоже погибли. За 5 минут до взрыва таксисту позвонил по телефону знакомый и попросил подъехать к нему. Это его и спасло.

Военный эксперт Олег Жданов объяснял, почему силы противовоздушной обороны не обезвредили все ракеты, которые летели в Винницу. По его словам, это будет происходить постоянно, пока не усилим ПВО еще и противоракетной обороной.

Обращение президента за 14 июля: смотрите видео