Цю трагедію згадав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців. Він наголосив, що для російських злочинів в Україні мають створити трибунал, інформує 24 канал.

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росія вбиває тоді, коли її злочини обговорює весь світ

Зеленський наголосив, що агресор показує неабияку зухвалість, котру неможливо порівняти з будь-якими іншими терористами. Адже світ ще не встиг обговорити й дати належну оцінку її попереднім злочинам, а вона вже чинить нові.

Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України,

– запевнив президент.

Він наголосив і на тому, що якнайшвидше має запрацювати спеціальний механізм компенсації. Завдяки цьому всі російські активи та кошти в усіх країнах світу мають конфіскувати й спрямувати на те, щоб відшкодувати збитки жертвам російського терору.

Покарання для росії потрібні не тільки нам

Президент наголосив, що абсолютно необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, щоб у агресора не було змоги покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти.

"І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших.

Удар росії по Вінниці

Окупанти вдень 14 липня завдали жорсткого удару по центру Вінниці. Загалом 4 ракети ворога українські сили ППО змогли ліквідувати. Вдарили у офісні приміщенні, також постраждали житлові будинки поряд. На 19:40 кількість жертв зросла до 23 людей. До лікарень звернулось понад 90 осіб.

Місцевий таксист розповідав, що постійно паркував свій автомобіль на стоянці поблизу місця, куди прилетіла ворожа ракета. Через це там вщент згоріло 40 машин. Водії, які були всередині, на жаль, теж загинули. За 5 хвилин до вибуху таксисту зателефонував знайомий та попросив під'їхати до нього. Це його й врятувало.

Військовий експерт Олег Жданов пояснював, чому сили протиповітряної оборони не знешкодили всі ракети, які летіли на Вінницю.За його словами, це буде траплятися постійно, доки не посилимо ППО ще й протиракетною обороною.

Звернення президента за 14 липня: дивіться відео