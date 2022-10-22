Россияне снова атаковали Волынь: был повторный прилет по энергообъекту

Оккупанты нанесли повторный ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры на Волыни. Произошло это во время второй за утро 22 октября воздушной тревоги.

Как отметил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко, враг еще раз атаковал область. Сделали это захватчики во время воздушной тревоги.

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Предварительно обошлось без пострадавших

Погуляйко подчеркнул, что оккупанты попали в тот же объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Что касается масштабов разрушений, то соответствующая информация пока уточняется. На место атаки уже отправились соответствующие службы. Они занимаются ликвидацией последствий, а также фиксацией военных преступлений России.

Просьба к волынянам – не публикуйте и не распространяйте фото и видеоматериалы в соцсетях,

– в очередной раз призвал он.

Как сообщили на Суспільном, попадание могло произойти в Ковеле. Там местные жители слышали взрывы как во время первой, так и во время второй воздушной тревоги.

В 10 областях будут отключаться свет

К сожалению, в результате вражеской атаки придется немного посидеть без света. Электроэнергию планируется отключать в 10 областях нашего государства. Речь идет о:

Киеве и Киевской области;

Черниговской;

Черкасской;

Житомирской;

Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровске;

Запорожской;

Кировоградской области.

Это вынужденный шаг, на который пошли в "Укрэнерго". В ведомстве отметили, что масштабы повреждений могут превышать те, которые получили с 10 по 12 октября 2022 года. Поэтому украинцев призывают более ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно это касается пиковых часов:

с 6:00 до 11:00,

с 17:00 до 23:00.

Энергоемкие приборы, в том числе стиральные машины, рекомендуют использовать ночью. Это позволит не только снизить напряжение в сети, но и ускорить восстановительные работы.

Добавим, что во время первой атаки в Луцке вспыхнул частный дом. Как отметил мэр Игорь Полищук, сооружение получило повреждения вследствие ударной волны, а также от обломков ракет. На фото, выложенных в сеть, можно увидеть, что владельцы дома недавно закончили в нем ремонт.

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