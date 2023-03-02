Уничтожили целый подъезд: что известно о жертвах и пострадавших от ракетного удару по Запорожью

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью ночью. Враг попал в многоэтажный дом. Что известно о жертвах и раненых.

Страна-террорист продолжает доказывать свое звание. В ночь на 2 марта оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Запорожье, передает 24 Канал. Прилет был зафиксирован по многоэтажке. Известно как о погибших, так и пострадавших гражданских.

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Погибли два человека

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил , что оккупанты попали в 5-этажный дом, разрушив его. Под завалами в тот момент находились люди. Спасательно-поисковая операция продолжалась. Он отметил, что предварительноСоответствующую информацию впоследствии подтвердили и в ГСЧС.

Россияне попали в многоэтажку в Запорожье / Фото с телеграма Куртева

Пострадавших эвакуировали с помощью коммунальных автобусов. Известно о развертывании пунктов помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты.

Россияне – это армия мерзавцев, способная лишь обстреливать спящий город и терроризировать мирных людей. Им никогда не будет прощения за это,

– подчеркнул Куртев.

В ГСЧС актуализировали данные. Сообщается, что враг разрушил дом с 5 по 1 этаж. Уничтожен целый подъезд.

На тот момент было известно, что удалось спасти 8 человек. Еще 20 – эвакуированы. Также из-под завалов спасатели деблокировали одного погибшего человека.

ГСЧС проводят спасательную операцию: смотрите видео

К поисково-спасательным работам привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога. Также на месте попадания работают 24 единицы техники.

Спасательные работы у многоэтажки в Запорожье / Фото ДСНС

Россияне атаковали Полтавщину

Вечером 1 марта стало известно о том, что в Кременчугском районе Полтавской области раздались взрывы. К сожалению, тогда было попадание.

Как отметил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, оккупанты атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру. Прилеты собственно были в Кременчугском районе.

На тот момент не было информации о жертвах и пострадавших. По состоянию на 06:15, 2 марта соответствующие данные также отсутствуют.