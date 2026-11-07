Украинские ракеты атаковали ключевой для "Искандеров" завод в Орле

В российском Орле 7 ноября ракетным ударом, по предварительным данным, был поражен завод "Протон", что производит электронику для военной техники. Пожар охватил 48-й корпус предприятия.

Возможно, это произошло из-за попадания крылатых ракет FP-5 "Фламинго". 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Ракетный обстрел города Орел произошел в России ночью 7 ноября: что известно?

Как сообщает украинский OSINT-проект "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩", в российский город Орел ночью 7 ноября прилетели ракеты. Целью атаки стало АО "Протон" – стратегическое российское предприятие, что специализируется на выпуске микроэлектроники и оптоэлектронных компонентов.

Видео очевидцев свидетельствует, что эпицентр взрывов и масштабного пожара, начавшегося после них, зафиксирован в районе корпуса №48. По данным промышленных реестров, это здание является одним из ключевых административно-производственных сооружений комплекса, в который также входят ООО "Протон-Электротекс" и ЗАО "Протон-Импульс".

Мониторинговые каналы, в частности "Exilenova+", указывают на высокую вероятность использования украинских крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Главный конструктор компании-производителя Fire Point Денис Штилерман сначала в посте на платформе Х намеком фактически подтвердил это, но впоследствии удалил сообщение.

Последствия ударов по району "Протона" в Орле: смотрите видео очевидцев

Почему удар по "Протону" в Орле важен?

Уничтожение производственных мощностей АО "Протон" создает критическое узкое место для российского военно-промышленного комплекса. Предприятие обеспечивает полный цикл производства оборудования, которое Россия не может быстро импортировать из-за санкций.

Завод производит переключатели-инверторы для баллистических ракет комплекса "Искандер-М", диодные модули для новейших авиационных ракет, а также электронные компоненты для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Стоит отметить, что это уже вторая разрушительная атака на предприятие за последние недели. Предыдущий масштабный ракетный обстрел произошел 23 октября – тогда в результате попадания ракет был полностью уничтожен большой производственно-сборочный цех.