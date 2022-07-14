Удар россиян по Виннице очертил три пункта на будущее

Один из контуров будущего, который должен наступить в память о сегодняшнем ударе россиян по Виннице.

Первое – россия не должна иметь дальнобойные крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования (что и так были созданы для обхода всех возможных норм международных договоров).

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рф не должна иметь подводный флот в Черном море.

Утилизация рашистских бомбардировщиков типов Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 тоже необходимое условие.

россия ударила ракетами по мирным жителям Винницы / Коллаж сайта 24 канала

Важно москвичей хотят утилизировать: россия собирает новое пушечное мясо для войны в Украине

Центр Винницы сразу после попадания ракет: смотрите видео

Ну и с нашей стороны – лучшим вкладом в память о "Мрии" и творчестве Олега Антонова должен стать флот самолетов радиолокационного дозора и патрульных противолодочных самолетов марки "Антонов".

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