Удар россиян по Виннице очертил три пункта на будущее
14 июля 2022 , 17:34Читати новину українською
Источник:фейсбук Ивана Киричевского
Один из контуров будущего, который должен наступить в память о сегодняшнем ударе россиян по Виннице.
Первое – россия не должна иметь дальнобойные крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования (что и так были созданы для обхода всех возможных норм международных договоров).
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- рф не должна иметь подводный флот в Черном море.
- Утилизация рашистских бомбардировщиков типов Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 тоже необходимое условие.
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Ну и с нашей стороны – лучшим вкладом в память о "Мрии" и творчестве Олега Антонова должен стать флот самолетов радиолокационного дозора и патрульных противолодочных самолетов марки "Антонов".
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