Оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Николаеве: все, что известно – фото и видео

Утром 29 июня россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Николаеву. Прилетело в жилую многоэтажку. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Всего россияне выпустили по Николаеву 8 ракет. Все, что известно о трагедии, читайте далее в материале 24 канала.

Важно В ГСЧС показали последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве

Многоэтажка – разрушена

Жители Николаева услышали взрывы после 07:00. Впоследствии власти подтвердили: по городу были "прилеты". На место происшествия отправились медики и спасатели – ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

В результате атаки в одном подъезде разрушены квартиры с третьего по пятый этаж. Там вспыхнул пожар. В соседних домах ударная волна повыбивала окна.

Кроме того, вражеская атака разрушила 10 частных гаражей, расположенных рядом. Машины тоже повреждены.

Оккупанты ударили по многоэтажке / Фото ГСЧС

Жителей эвакуируют

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что людям, которые остались без дома, предложат эвакуироваться подальше или переехать во временные убежища. Речь идет о детских садах и школах, которые используют для переселенцев.

Однако он добавил, сейчас главное, чтобы люди отошли от шока.

Сколько погибших обнаружили в первый день

Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но потом эти цифры выросли. По состоянию на 11:00 известно, что погибли четыре человека. Глава Николаевской ОВА писал, что пять человек получили ранения. В ГСЧС говорят, что ранены двое. Пострадавших госпитализировали, им оказывают помощь.

Спасатели разбирают завалы, продолжается поисковая операция. От ГСЧС привлекли 50 человек и 10 единиц техники.

Число жертв растет

А уже через 2 дня было известно, что погибли 8 человек. Днем 30 июня из-под завалов извлекли тело 21-летней девушки. А вечером в месте, где была лестничная клетка, обнаружили тело мужчины. По состоянию на начало суток 1 июля разбор завалов продолжается.

Спасатели продолжают разбирать завалы дома, в котором погибли 8 человек / Фото ГСЧС

Рядом не было никаких военных объектов

Сенкевич рассказал, что россияне ударили по спальному району города, пишет "Суспільне". Рядом не было ни военных баз, ни никаких индустриальных объектов. Там есть только многоэтажки, школы и детские сады.

Они бьют, разделив город на клетки и попадая в каждый микрорайон,

– подчеркнул Сенкевич.

Чиновник добавил, что оккупанты ударили по панельному советскому дому. Цель россиян – геноцид украинского народа.

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