Супругов взрывной волной выбросило из дома, – мэр Золочева рассказал жуткие детали трагедии

В ночь на 9 марта российские оккупанты прибегли к очередной массированной атаке по Украине. В селе Великая Ольшаница Золочевской общины около 4 часов утра упала вражеская ракета.

В результате трагедии погибли 5 местных жителей. Об этом 24 Каналу рассказал мэр Золочева Игорь Гринькив.

Больше об этом Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Из-за ракетной атаки врага погибли 5 гражданских

Ракета полностью разрушила 2 жилых дома. В одном из них 2 человека погибли, в другом – 3. Спасательная операция длилась до около 8:30.

Мы надеялись найти под завалами живых, но, к сожалению, все наши односельчане погибли,

– сообщил мэр Золочева.

Кроме того, повреждены соседние дома, в том числе пострадали окна, двери и крыши помещений. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая замеряет повреждения, чтобы понять, какой ущерб нанесла очередная циничная атака российских оккупантов.

Супругов выбросило из дома взрывной волной

Известно, что спасатели локализовали пожар на месте падения ракеты. Пока под завалами больше нет людей. Однако их еще полностью не разобрали, поскольку там груды кирпича.

"Из одного из домов супругов выбросило взрывной волной. Женщину обнаружили в саду возле дома, а мужчину – под завалами возле хозяйственного здания", – сообщил Гринькив.

Гринькив рассказал детали трагедии во Львовской области: смотрите видео

Это уже вторая атака на Золочев

"Это уже вторая атака на нашу общину. В прошлом году в результате ракетных обстрелов у нас был уничтожен кирпичный завод на улице Тернопольской в Золочеве", – отметил мэр Золочева.

Во время предыдущей атаки кирпичный завод был сильно поврежден. Работы по его восстановлению продолжались несколько месяцев и сейчас он полностью работает. К счастью, в результате прошлого удара не было погибших.

Так, тогда люди находились в укрытиях и смогли уберечься от ракетной атаки. Однако захватчики предпринимают все более жестокие действия и атакуют мирных граждан ночью, когда все спят.

Массированная ракетная атака 9 марта: что известно