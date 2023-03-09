Два дома разрушены полностью, еще 20 – получили повреждения: Россия убила 2 семьи на Львовщине

Утром 9 марта Россия цинично обстреляла гражданскую инфраструктуру нашего государства. В частности, одна из вражеских ракет попала в село Большая Вильшаница на Золочевщине.

Трагедия произошла около 4 часов утра. Спасатели закончили разбирать завалы в 8:30.

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Последствия российских обстрелов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий побывал на месте попадания и рассказал о жутких последствиях.

Два дома разрушены полностью, еще один – частично. Россияне унесли жизни двух семей – всего 5 человек. Вечная память невинно убитым нашим землякам,

– заявил Козицкий.

Он также добавил, что в результате падения ракеты почти в 20 домах срывало крыши, выбитые окна. Кроме того, некоторые из местных имеют легкие повреждения. Пострадавших в состоянии средней тяжести или тяжелом, к счастью, нет.

Последствия вражеских обстрелов во Львовской области / Фото Николай Тис, Золочевская РОА

Козицкий подчеркнул, что оккупанты целенаправленно уничтожают мирное население и обязательно будут наказаны.

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