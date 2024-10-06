Россия вывела в Черное море ракетоносители: какой возможен залп ракет

В Черном море фиксируют российские корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Речь идет о 2 таких вражеских суднах.

Соответствующую информацию обнародовали в Военно-Морских силах ВСУ. Там также сообщили детали относительно общего залпа ракет.

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Сколько "Калибров" сейчас в море

По данным ВМС ВСУ по состоянию на 6 утра:

в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Отметим, что в Военно-морских силах указали, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

Там также добавили, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили: