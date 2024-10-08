В Черном море фиксируют 7 носителей "Калибров": в ВМС сообщили, какой общий залп ракет

По состоянию на утро 8 октября в Черном море зафиксировано пребывание 16 кораблей, которые Россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 судов являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Сколько российских ракетоносителей находятся в Черном море

По информации ВМС ВСУ, страна-агрессор держит в Черном море 7 вражеских кораблей, которые являются носителями "Калибров" с общим залпом до 48 ракет.

Такая же ситуация наблюдалась 14 сентября этого года. Тогда массированных ракетных ударов не было.

Добавим, что в Азовском море по состоянию на 6 утра 8 октября российские корабли не наблюдаются.

Кроме того, в ВМС указали, в Средиземном море сейчас находятся 2 корабля России, из которых 1 судно является носителем "Калибров" общим залпом до 4 крылатых ракет.

В ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах страны-агрессора проход Керченским проливом в Азовское море осуществили два судна, которые двигались из пролива Босфор. А вот проход Керченским проливом в Черное море не осуществило ни одно судно.