Про це повідомили у Військово-морських Силах ЗСУ.

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Скільки російських ракетоносіїв перебувають у Чорному морі

За інформацією ВМС ЗСУ, країна-агресор тримає у Чорному морі 7 ворожих кораблів, що є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 48 ракет.

Така сама ситуація спостерігалася 14 вересня цьогоріч. Тоді масованих ракетних ударів не було.

Додамо, що в Азовському морі станом на 6 ранку 8 жовтня російські кораблі не спостерігаються.

Крім того, у ВМС вказали, в Середземному морі зараз перебувають 2 кораблі Росії, з яких 1 судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 крилатих ракет.

У ВМС ЗСУ проінформували, що за добу в інтересах країни-агресорки прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили два судна, які рухались з протоки Босфор. А ось прохід Керченською протокою до Чорного моря не здійснило жодне судно.