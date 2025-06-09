Россия вывела в Черное море корабли с "Калибрами": какой возможен общий залп

В Черном море фиксируют российские корабли, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп может достигать до 16 ракет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Какова ситуация в Черном море

В Черном море вечером 9 июня зафиксирована активизация российских кораблей.

Поэтому, сообщается, что в акваторию Черного моря выведено 2 ракетоносителя с общим суммарным залпом до 16 крылатых ракет "Калибр".

Указывается, что такая активность осуществляется, вероятно, с целью рассредоточения флота.

К слову, по данным мониторов, в акваторию Черного моря выведено 2 дополнительных фрегата "Адмирал Макаров/Эссен".

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К слову, россияне вечером 9 июня в очередной раз запустили ударные БпЛА типа "Шахед" по украинским городам.

Напомним, что этой ночью враг в очередной раз терроризировал Украину. Так, в ночь на 9 июня противник атаковал 499-ю средствами воздушного нападения. По состоянию на 10:30 силами ПВО обезврежено 479 средств воздушного нападения врага.