Мониторинговые телеграм-каналы предположили, что ракеты враг запустил из самого современного российского Су-57. Ведь этот истребитель является главным носителем ракет Х-69, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69,

– рассказали Воздушные силы ВСУ.

В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что Россия запустила ракеты со своих самолетов Су-57.

Украинские военные утром отчитались, что ракеты сбили все вражеские цели. Это случилось в Кировоградской и Херсонской областях.

Коротко о Су-57 и ракеты, которые переносит

Российский истребитель Су-57 является самым современным российским истребителем пятого поколения, который начали выпускать в 2020 году.

Именно к этому самолету в России разработали ракету Х-69, однако впоследствии оккупанты адаптировали это оружие и к более простым самолетам. Ведь проект Су-57 затормозил, а в России есть ориентировочно не более 10 этих самолетов.

Кстати, в начале июня 2024 года во время атаки на аэродром "Ахтубинск" поразили вражеский Су-57. Главное управление разведки заявило, что это первое поражение этих вражеских самолетов.