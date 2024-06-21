Моніторингові телеграм-канали припустили, що ракети ворог запустив з найсучаснішого російського Су-57. Адже цей винищувач є головним носієм ракет Х-69, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян

У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69,

– розповіли Повітряні сили ЗСУ.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що Росія запустила ракети зі своїх літаків Су-57.

Українські військові вранці відзвітували, що ракети збили всі ворожі цілі. Це трапилось в Кіровоградській та Херсонській областях.

Коротко про Су-57 та ракети, які переносить

Російський винищувач Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем п'ятого покоління, який почали випускати у 2020 році.

Саме до цього літака в Росії розробили ракету Х-69, проте згодом окупанти адаптували цю зброю й до простіших літаків. Адже проєкт Су-57 загальмував, а в Росії є орієнтовно не більше 10 цих літаків.

До речі, на початку червня 2024 року під час атаки на аеродром "Ахтубінськ" вразили ворожий Су-57. Головне управління розвідки заявило, що це перше ураження цих ворожих літаків.