Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, в чем может состоять замысел Украины и ее партнеров по ATACMS.
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Поскольку "толстую" ракету ATACMS заряжают в примерно такой же транспортно-пусковой контейнер, как и пакет из шести "тонких" ракет GMLRS, внешне трудно понять, что есть что.
Поэтому вполне может быть такой замысел, что россияне первыми узнают, или у нас до сих пор "тонкие" ракеты к HIMARS, или наконец пошли "толстые",
– отметил Киричевский.
Первыми об ATACMS "узнают" россияне: смотрите видео 24 Канала
Как понимать уклончивые ответы Байдена
Президент США в публичных заявлениях избегает четкого ответа о передаче ATACMS Украине. Все из-за негласных договоренностей об ограничении экспорта ракетных технологий.
Если мы думаем, что мы одни такие, которым нужны ракетные технологии здесь и сейчас, то есть Южная Корея, Израиль, Индия и т.д.,
– заметил Киричевский.
Поэтому даже при положительном решении по ATACMS для Украины Байден может отрицать это.
Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала
ATACMS для Украины: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у Украины есть договоренности с партнерами по применению дальнобойных ракет. Наша страна не будет бить ATACMS по территории России.
- В СМИ отмечали, что США решили передать ракеты ATACMS Украине, но небольшое количество. Однако пока неизвестно, когда это произойдет.
- Кроме того, стало известно, какие модификации дальнобойных ракет может получить Украина. Речь идет именно об ATACMS с кассетными боеприпасами, которых на вооружении американской армии всего две версии.