Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, у чому може полягати задум України та її партнерів щодо ATACMS.

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Оскільки "товсту" ракету ATACMS заряджають у приблизно такий самий транспортно-пусковий контейнер, як і пакет із шести "тонких" ракет GMLRS, зовні важко зрозуміти, що є що.

Тому цілком може бути такий задум, що росіяни першими дізнаються, чи в нас досі "тонкі" ракети до HIMARS, чи нарешті пішли "товсті",

– зазначив Киричевський.

Першими про ATACMS "дізнаються" росіяни: дивіться відео 24 Каналу

Як розуміти ухильні відповіді Байдена

Президент США в публічних заявах уникає чіткої відповіді про передання ATACMS Україні. Усе через негласні домовленості про обмеження експорту ракетних технологій.

Якщо ми думаємо, що ми одні такі, яким треба ракетні технології тут і тепер, то є Південна Корея, Ізраїль, Індія тощо,

– зауважив Киричевський.

Тому навіть за позитивного рішення щодо ATACMS для України Байден може заперечувати це.



Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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