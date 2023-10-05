Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів 24 Каналу, у чому може полягати задум України та її партнерів щодо ATACMS.
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Оскільки "товсту" ракету ATACMS заряджають у приблизно такий самий транспортно-пусковий контейнер, як і пакет із шести "тонких" ракет GMLRS, зовні важко зрозуміти, що є що.
Тому цілком може бути такий задум, що росіяни першими дізнаються, чи в нас досі "тонкі" ракети до HIMARS, чи нарешті пішли "товсті",
– зазначив Киричевський.
Першими про ATACMS "дізнаються" росіяни: дивіться відео 24 Каналу
Як розуміти ухильні відповіді Байдена
Президент США в публічних заявах уникає чіткої відповіді про передання ATACMS Україні. Усе через негласні домовленості про обмеження експорту ракетних технологій.
Якщо ми думаємо, що ми одні такі, яким треба ракетні технології тут і тепер, то є Південна Корея, Ізраїль, Індія тощо,
– зауважив Киричевський.
Тому навіть за позитивного рішення щодо ATACMS для України Байден може заперечувати це.
Основні характеристики ATACMS / Інфографіка 24 Каналу
ATACMS для України: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна має домовленості з партнерами щодо застосування далекобійних ракет. Наша країна не битиме ATACMS по території Росії.
- У ЗМІ зазначали, що США таки вирішили передати ракети ATACMS Україні, але невелику кількість. Проте наразі невідомо, коли це станеться.
- Крім того, стало відомо, які модифікації далекобійних ракет може отримати Україна. Ідеться саме про ATACMS із касетними боєприпасами, яких на озброєнні американської армії всього дві версії.