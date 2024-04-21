Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что эти ракеты не привязаны к воздушным носителям. Также он добавил, что такой шаг США сможет стать примером для других стран по передаче Украине дальнобойного вооружения.

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Ракет достаточно мало

Рассчитывать на поставку большого количества таких ракет не нужно. За месяц США, возможно, будет передавать лишь несколько десятков.

Таких ракет мало, американцы любят говорить, что для других угроз им нужно сохранить определенный потенциал этих ракет,

– отметил военный обозреватель.

Важность ATACMS

Ракеты ATACMS, по словам Шарпа, является важным инструментом, который поможет Украине поражать любую цель на оккупированных территориях, включая Крым. Говорится о ракете с унитарной боеголовкой дальностью 300 километров. Эти ракеты не привязаны к воздушным носителям, как Storm Shadow. Они привязаны к HIMARS, которые маневрируют по всей линии фронта.

Больше дальнобойного оружия – больше возможностей поражать важные цели, такие как штабы частей, соединений. Недавно, например, в Луганске, вероятно, был уничтожен штаб бригад,

– отметил военный обозреватель.

Также он добавил, что остается вопрос о складах боеприпасов, которые россияне, скорее всего, не оставят под ударом в зоне поражения. Если бы Украина могла применять ATACMS по территории России, тогда у нас было бы много возможностей. Однако хорошо, что "открытым" остается оккупированный Крым.

Важны не только ATACMS

Однако, по словам военного обозревателя, надо понимать, что ракета – это не "волшебная палочка", а лишь дополнительный инструмент. Очень важно, чтобы в рамках пакета помощи от США было все, что требует Украина, даже менее важное, чем ракеты дальнего радиуса.

Пусть это будет оборудование для разминирования, снаряды, артиллерийские стволы, ракеты Javelin и самолеты F-16. Все это создает военный потенциал, который нужен для остановки продвижения врага,

– прокомментировал Шарп.

Важный шаг

По словам военного обозревателя, поставки ATACMS станет последним психологическим барьером по базисных систем вооружения для США.

Барьера нет, значит можно поставлять что-то эквивалентное. Возможно и немцы на что-то решатся, если американцы сделают этот шаг, имеется ввиду Taurus. Однако важно то, что этот пакет прошел и там есть более важные вещи, чем ATACMS,

– добавил Шарп.

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