В последнее время в информационном пространстве все чаще появляются новости о вероятности масштабного обвала фронта. В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев оценил угрозу.

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Скоро окно возможностей для россиян закроется

Обвал фронта – это когда враг разрушает наши оборонительные рубежи и позиции и выходит на оперативное пространство, то есть получает возможность продвигаться вперед в течение суток на 20 и более километров.

Сейчас суточное продвижение вражеских подразделений составляет не более 100 – 300 метров. К тому же каждый метр украинской земли дается оккупантам чрезвычайно высокой ценой.

Я не думаю, что на фоне того, что украинская армия продолжает создавать мощную и разветвленную сеть инженерных фортификаций, у врага есть хотя бы какие-то призрачные шансы на то, что он сможет сломать наше сопротивление,

– сказал Селезнев.

Конечно, сейчас для армии России есть определенное окно возможностей по максимальному давлению на наших защитников благодаря артиллерии и авиационной компоненте, ведь Украине критически не хватает и систем противовоздушной обороны, и артиллерийских систем. Однако это окно возможностей для россиян закроется как только Вооруженные Силы Украины получат первый транш военно-технической помощи от США.

Важно! Палата представителей США 20 апреля проголосовала за пакет помощи Украине на почти 61 миллиард долларов. Первую партию военной помощи смогут доставить в Украину через несколько дней после подписания закона.

"Я уверен, что у врага нет никаких шансов. Мы уже имеем определенную фору, а благодаря мужеству, героизму и доблести наших воинов, продвижения противника незначительны и не изменят коренным образом ситуацию на поле боя", – отметил военный эксперт.

Возможно ли наступление на Харьков

Командование российских захватчиков может имитировать наступление на Харьков, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Сил обороны Украины. В последнее время российская пропаганда активно распространяла информацию о якобы подготовке наступления на Харьков. Тем более сейчас в Брянской, Курской и Белгородской областях формируется группа войск "Север".

По мнению Селезнева, за короткий промежуток времени вряд ли враг, действуя в масштабных наступательных мероприятиях, способен организовать серьезное усиление собственной группировки войск на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

Всего 39 тысяч личного состава, причем значительная их часть находится на территории Белгородской области, вряд ли сможет в корне изменить ситуацию на поле боя. Вполне вероятно, что будет ракетный, дроновый, артиллерийский террор нашего приграничья, также не исключены провокации и деятельность диверсионно-разведывательных групп, но более масштабные мероприятия нереальны,

– отметил военный эксперт.

Прежде всего украинская армия уже смогла создать на территории Черниговской, Сумской и севере Харьковской области мощную сеть инженерных фортификаций. Россияне об этом знают и вряд ли будут соваться туда, где все надежно и тщательно заминировано, где созданы блиндажи, долговременные огневые точки, сети окопов. Очевидно, что 39 тысяч солдат будет мало.

В кратчайшие сроки увеличить группировку войск на несколько десятков тысяч личного состава враг не имеет возможности, ведь на других участках бушуют ожесточенные боевые действия. Поэтому все 469 тысяч вражеской армии участвуют в активных боевых действиях на разных участках фронта,

– добавил Селезнев.

Вероятнее всего, что рассказы о наступлении на Харьков – вражеская ИПСО. Россияне пытаются ввести в заблуждение украинский Генштаб, чтобы заставить его растянуть стратегические резервы на разные участки фронта.

Я до сих пор остаюсь сторонником мнения, что вероятнее всего во время летней наступательной кампании враг будет действовать на двух основных направлениях – Часов Яр и южнее Марьинки. Провокационные движения и действия будут происходить на севере Харьковской области и на юге Запорожской области,

– подытожил военный эксперт.

Он отметил, что ход этих боев напрямую будет зависеть от того, какое решение будет принято американскими чиновниками. Нынешняя война – это война ресурсов и соответственно от количества и темпов поставок оружия и боеприпасов зависит ситуация на поле боя.

Какова сейчас ситуация на фронте