Останнім часом в інформаційному просторі дедалі частіше з'являються новини про ймовірності масштабного обвалу фронту. В етері 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов оцінив загрозу.

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Скоро вікно можливостей для росіян зачиниться

Обвал фронту – це коли ворог руйнує наші оборонні рубежі й позиції та виходить на оперативний простір, тобто отримує можливість просуватись вперед протягом доби на 20 й більше кілометрів.

Зараз добове просування ворожих підрозділів становить не більше 100 – 300 метрів. До того ж кожен метр української землі дається окупантам надзвичайно високою ціною.

Я не думаю, що на тлі того, що українська армія продовжує створювати потужну та розгалужену мережу інженерних фортифікацій, у ворога є хоча б якісь примарні шанси на те, що він зможе зламати наш опір,

– мовив Селезньов.

Звісно, зараз для армії Росії є певне вікно можливостей щодо максимального тиску на наших оборонців завдяки артилерії та авіаційній компоненті, адже Україні критично бракує і систем протиповітряної оборони, й артилерійських систем. Однак це вікно можливостей для росіян закриється щойно Збройні Сили України отримають перший транш військово-технічної допомоги від США.

Важливо! Палата представників США 20 квітня проголосувала за пакет допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Першу партію військової допомоги зможуть доправити до України через декілька днів після підписання закону.

"Я впевнений, що у ворога немає жодних шансів. Ми вже маємо певну фору, а завдяки мужності, героїзму та звитязі наших воїнів, просування противника незначні та не змінять докорінно ситуацію на полі бою", – зазначив військовий експерт.

Чи можливий наступ на Харків

Командування російських загарбників може імітувати наступ на Харків, щоб відвернути увагу та ресурси Сил оборони України. Останнім часом російська пропаганда активно поширювала інформацію про нібито підготовку наступу на Харків. Поготів зараз у Брянській, Курській та Бєлгородській областях формується група військ "Сєвєр".

На думку Селезньова, за короткий проміжок часу навряд чи ворог, діючи в масштабних наступальних заходах, спроможний організувати серйозне посилення власного угруповання військ на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Загалом 39 тисяч особового складу, причому значна їх частина перебуває на території Бєлгородської області, навряд чи зможе докорінно змінити ситуацію на полі бою. Цілком ймовірно, що буде ракетний, дроновий, артилерійський терор нашого прикордоння, також не виключені провокації та діяльність диверсійно-розвідувальних груп, але більш масштабні заходи нереальні,

– зауважив військовий експерт.

Насамперед українська армія вже спромоглася створити на території Чернігівської, Сумської та півночі Харківської області потужну мережу інженерних фортифікацій. Росіяни про це знають та навряд чи будуть сунути туди, де все надійно та ретельно заміноване, де створені бліндажі, довготривалі вогневі точки, мережі окопів. Очевидно, що 39 тисяч солдатів буде замало.

У найкоротші терміни збільшити угрупування військ на кілька десятків тисяч особового складу ворог не має змоги, адже на інших ділянках вирують запекле бойові дії. Тож всі 469 тисяч ворожої армії беруть участь в активних бойових діях на різних ділянках фронту,

– додав Селезньов.

Найімовірніше, що розповіді про наступ на Харків – ворожа ІПСО. Росіяни намагаються ввести в оману український Генштаб, щоб змусити його розтягнути стратегічні резерви на різні ділянки фронту.

Я досі залишаюсь прихильником думки, що найімовірніше під час літньої наступальної кампанії ворог діятиме на двох основних напрямках – Часів Яр й південніше від Мар'їнки. Провокаційні рухи та дії відбуватимуться на півночі Харківської області й на півдні Запорізької області,

– підсумував військовий експерт.

Він наголосив, що перебіг цих боїв напряму залежатиме від того, яке рішення буде ухвалене американськими урядовцями. Нинішня війна – це війна ресурсів й відповідно від кількості та темпів постачання зброї та боєприпасів залежить ситуація на полі бою.

Яка нині ситуація на фронті