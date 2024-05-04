Будет ли дефицит ATACMS: Defence Express рассказало, сколько таких ракет есть у США

Согласно оценкам экспертов, по состоянию на 2024 год Соединенные Штаты имеют более 2,5 тысячи ракет ATACMS в разном состоянии и версиях. В частности, среди них около 1,5 тысячи являются новыми.

Об этом пишет Defence Express. По данным издания, поставки в Украину баллистических ракет ATACMS, скорее всего, будет происходить на постоянной основе и в адекватном количестве.

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"Получается много ATACMS"

Глава отдела закупок армии США Дуг Буш утверждает, что производственные мощности ATACMS вышли на достаточный уровень, а в Пентагоне больше не занимаются сокращением их запасов, как это было в июне 2023 года, назвав это "практическими аспектами доступности".

Он убежден, что значительное количество ракет, которое было заказано много лет назад, сейчас как раз пригодилось Вооруженным Силам Украины. В то же время увеличение поставок ракет означает десятки каждые несколько месяцев и "с этой линии выходит много ATACMS".

Когда речь идет о ATACMS, то следует понимать, что это далеко не новая ракета, и ее активные поставки в американскую армию начались еще в 1990 году. То есть за это время их действительно изготовили значительное количество, какое именно – актуальные точные данные засекречены и в Пентагоне отказались их раскрыть,

– говорится в материале.

Однако, по оценкам, говорится о том, что в целом Lockheed Martin произвел 4 тысячи ракет, из которых около 600 было использовано, как во время боевых действий, так и во время учений. Но, как пишет Defence Express, это не означает то, что их где-то 3,4 тысячи единиц.

Отмечается, что реальное количество вполне возможно ориентировочно установить на основе открытых данных. В частности не является тайной информация о количестве ракет за апрель 2007 года. Согласно им, в арсенале армии США тогда было около 2,1 тысячи ракет в различных версиях.

В частности, речь идет о:

1076 кассетных М39 с дальностью до 165 километров,

488 М39A1 с дальностью 300 километров, которые не производились с 1996 и 2003 годов.

Также в течение 2003 – 2004 годов было прекращено производство двух редких версий ракеты: с самонаводящимися суббоеприпасами BAT – 75 изготовленных и 153 единицы M48 с унитарной боевой частью и дальностью до 270 километров.

В дальнейшем же производились только новые M57 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью. На эту версию также переделывались М39 и М39А1, которые получили индекс M57E1.

Более того, согласно открытым данным, которые собрали в Defence Express, M57 до 2013 года планировалось произвести 513 единиц. А из кассетных версий до 2020 года переделать 220 ракет, которые также проходили замену твердотопливного двигателя и обновление всех систем.

Срок относительно 2020 года также важен тем, что в этом году Lockheed Martin сообщил, что получил заказ на 426 миллионов долларов с производством более 400 ракет со сроком выполнения до 31 марта 2023 года. Вероятно, речь шла о параллельном производстве новых и переработке старых ракет.

Это означает, что из около 1,5 тысячи кассетных ATACMS могло остаться где-то 1 тысяча кассетных М39 и М39А1. Впрочем, от этого количества следует вычесть те, которые уже вышли за сроки эксплуатации, хотя они все равно остаются резервом с возможностью восстановления.

"Поэтому, исключительно ориентировочно, в США в наличии на уровне 2024 года может быть примерно, включая экспорт и использование: более 2,5 тысяч ATACMS в разном состоянии и версиях, из которых новых около 1,5 тысяч в осколочно-фугасной версии и дальностью до 300 километров", – отметили в Defence Express.

А как насчет темпов производства

Аналитики убеждены, что сейчас главным является темп, с которым Lockheed Martin продолжает производить и восстанавливать вышеупомянутый тип вооружения.

Дело в том, что расширение производства происходило постепенно и не без проблем. А из-за того, что в США полгода не могли принять оборонный бюджет, была заблокирована дальнейшая программа по расширению производства боеприпасов, в частности ракет ATACMS. То есть сейчас производственный "маховик" закрутился с соответствующей мощностью и набирает обороты,

– считают специалисты.

Поэтому, если в 2020 – 2023 годах Lockheed Martin производил и восстанавливал с десяток ATACMS в месяц, то теперь речь идет о десятках, во множественном числе. А еще одним важным фактором является то, что в США к серийному производству приближается PrSM с дальностью в 500 – 600 километров.