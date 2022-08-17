Два вражеских ракетоносителя готовы наносить удары, – Братчук о ситуации в Черном море
российские оккупанты значительно активизировали воздушную разведку в Одесской области. Тем временем в Черном море остаются два вражеских ракетоносителя.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что в последние дни значительно возросла активность воздушной вражеской разведки.
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россияне готовы наносить ракетные удары
Братчук рассказал, что в Черном море сейчас остается большой российский десантный корабль, а также два ракетоносителя.
16 крылатых ракет находятся в готовности к нанесению ракетных ударов,
– сказал спикер Одесской ОВА.
Также, по его словам, в последнее время оккупанты начали активнее проводить воздушную разведку – и авиацией, и беспилотниками. Два дня назад один вражеский БПЛА сбили силы нашей противовоздушной обороны.
Два вражеских ракетоносителя в Черном море готовы наносить удары: смотрите видео
Корабли оккупантов прижались к побережью Крыма
Братчук отметил, что определенное время группировка черноморского флота российской федерации курсировала ближе к северо-западной части Черного моря.
Сейчас корабли оккупантов прижались к побережью временно оккупированного Крыма и находятся там,
– отметил он.
К тому же, добавил спикер Одесской ОВА, погода сейчас работает на Украину, ведь в море шторм и в целом складывается очень сложная погодная ситуация.Обратите внимание! россияне имели шанс прорваться в Одесскую область еще в марте. Однако оккупанты потеряли его. По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, сейчас им это будет очень сложно.
Ситуация в Одесской области: что известно
- Ночью 17 августа оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар. Во время атаки почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу.
- Одесскую область атаковали стратегической авиацией с применением ракет Х-22. Было попадание в одну из прибрежных баз отдыха.
- Ранее на известном курорте Затока на Одесщине прямо у берега взорвалась мина. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых.
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