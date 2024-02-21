Россия дважды атаковала Киевскую область новыми ракетами "Циркон": выводы специалистов

Российские войска применяют для обстрела Украины новейшие ракеты "Циркон". По меньшей мере две ракеты 3М22 "Циркон" враг направил на Киев и Киевскую область 7 февраля этого года.

Об этом рассказал Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. И, по его словам, ракеты "Циркон" не являются "чудо-оружием", не соответствуют характеристикам, о которых заявляли россияне.

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Подтвердить это удалось путем анализа данных маркировки частей и обломков реактивного двигателя и рулевых механизмов ракет, идентификации узлов и деталей, особенностей соответствующего типа оружия.

Кроме того, по словам Рувина, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". В то же время микроэлектроника почти не сохранилась и практически не поддается анализу из-за физических повреждений.

Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что характеристики оружия не соответствуют действительности. После завершения всех исследований сможем предоставить финализированное заключение,

– сообщил Александр Рувин.

Относительно того, можно ли установить по обломкам ракеты дату ее изготовления, специалист пояснил, что это зависит от информации, которую удается получить.

Так, иногда дата изготовления считывается с маркировки, а иногда специалисты работают с идентификацией элементов.

"Самая распространенная практика – это значение квартала и года даты производства, номера изделия партии и подобные данные. Скажем, если электронный компонент был изготовлен в 2023 году, то соответственно ракета, в которой он содержался, была собрана не раньше этой даты", – добавил Рувин.

Обстрел Киева 7 февраля: главное

Россияне применили "Циркон" во время атаки на столицу 7 февраля. В результате попадания обломков одной из выпущенных россиянами ракет в многоэтажку в Голосеевском районе погибли пять человек, десятки – получили ранения.

Впервые россияне использовали ракету "Циркон" 2 января, тоже во время обстрела Киева и области. Тогда в Вишневом, что в Киевской области, в поле были обнаружены обломки сбитой ракеты. Специалисты подтвердили, что это был "Циркон".

Важно! Демонстрацией испытаний ракеты "Циркон" российское руководство пыталось доказать миру, что аналогов этому оружию нет. Она якобы "недоступна" для ПВО из-за своей скорости и высоты. Но, как показала практика, это не так – ракету вполне реально сбить.

Противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" на вооружении у россиян с января 2023 года, но эта ракета до сих пор не производится серийно.