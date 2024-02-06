Канада сохранит деньги, Украина получит оружие, – Буданов призвал передать ракеты CRV7

Канада может передать Украине тысячи неуправляемых авиационных ракет CRV7. Кирилл Буданов призвал партнеров предоставить оружие нашей стране, ведь это поможет в борьбе с агрессором.

Об этом глава Главного управления разведки заявил в эксклюзивном интервью канадскому изданию. Он отметил, что такое решение будет взаимовыгодным.

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Буданов призвал передать ракеты CRV7

Глава ГУР отметил, что если Канада согласится передать оружие Украине, то это будет ситуация win-win, от которой каждый только выиграет. Он пояснил, что для утилизации этих ракет необходимо немало средств.

Сейчас в Канаде продолжаются дискуссии по обезвреживанию более 80 тысяч таких ракет, впрочем, это оружие было бы полезным в защите Украины от атак террористической России. CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. В то же время передача CRV7 могла бы сэкономить средства канадских налогоплательщиков, которые планируют потратить на утилизацию,

– подчеркнул Буданов.

Он также выразил надежду, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным. Буданов добавил, что Украина уже обсуждала такое решение с Канадой, однако еще ожидает решения от партнеров.

Справка. CRV7 – неуправляемые авиационные ракеты калибром 70 миллиметров. Они предназначены для поражения наземных целей. Их разработали еще в 1970-х годах, а в 2000-х – сняли с вооружения.

В Канаде собираются утилизировать 83 303 ракеты такого типа. Тысячи из них можно было бы использовать на фронте, ведь они до сих пор оснащены боеголовками. Сами ракеты состоят из нескольких частей: корпус, ракетное топливо, двигатель. Западные эксперты предполагают: если даже не удастся использовать саму ракету, то ее можно перепрофилировать.

К слову, канадские консерваторы поддерживают передачу оружия Украине. Они отмечают, что такое решение могло бы сэкономить миллионы долларов, которые необходимо потратить на утилизацию.

Какая позиция у правительства Канады

Лидер оппозиции Пьер Пуалевр призвал предоставить Украине ракеты CRV7. Он отметил, что по крайней мере 8 тысяч – имеют боеголовки и могут быть использованы на поле боя, а другая часть может служить источником запчастей.

Вместо того, чтобы канадцы платили миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, боеприпасы целесообразнее передать Украине, которая сможет использовать их для защиты своего суверенитета,

– заявил Пуалевр.

Он добавил, что часть ракет можно было бы предоставить немедленно. Другие же CRV7 – передать позже.