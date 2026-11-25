Представитель Центра отношений США-Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о влиянии Джареда Кушнера на Дональда Трампа и о будущем американской помощи. Пит Хегсет сознательно блокирует передачу Украине ракет для систем Patriot, которые уже оплачены европейскими партнерами.

Вашингтон не спешит передавать Украине крайне важное оружие, даже если его уже оплатили европейские партнеры. А в США меняется баланс сил, и окружение Дональда Трампа может существенно влиять на решения относительно войны и поддержки Киева.

Как Джаред Кушнер влияет на Трампа, почему Пит Хегсет тормозит передачу ракет для Patriot и что Украине следует ожидать от внутренних процессов в США, – рассказал спикер Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эксклюзивном интервью для 24 Канала. Также он объяснил роль Марка Рютте и почему Трамп называет Путина своим другом.

Влияние Джареда Кушнера на Дональда Трампа

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью New York Magazine заявил, что пытался сдерживать давление президента США на Владимира Зеленского. Он якобы сочувствует украинскому лидеру, но считает, что публичное обсуждение переговоров лишь усложняет процесс. Насколько самостоятельна позиция Кушнера? Действительно ли он влияет на решения Трампа, или он лишь выполняет роль посредника между различными центрами принятия решений?

Мы знаем, что Кушнер обладает огромным влиянием на Трампа, но прежде всего в сфере бизнеса. Когда он представляет Америку в разных странах, то в основном занимается деловыми сделками, посредством которых убеждает Трампа менять внешнюю политику так, чтобы это способствовало инвестициям, которые они получают в этих странах.

В данном случае ситуация иная. Здесь нет отдельных деловых соглашений. Вероятно, они предлагают что-то тайно, но Кушнер очень хочет завершить свою миссию. Когда он выступает в качестве спецпредставителя и предлагает президенту Трампу меморандум или соглашение, то может сказать: "Я выполнил свою роль как спецпредставитель, я добился для вас какого-то соглашения".

Но это всего лишь соглашение, точно так же, как то, которое он готовил с Ираном летом и которое до сих пор не работает. В этом и заключается главная проблема.

Есть разница между миротворчеством и просто заключением соглашения или договоренности.

Даже серьезные дипломатические документы, такие как Будапештский меморандум, не проходят через Сенат и не имеют силы закона. А то, что нужно Украине сейчас, чтобы двигаться вперед, – это соглашение с США на уровне американского законодательства.

Кушнер говорит, что главной целью договоренностей является не просто прекращение войны, а полная "перезагрузка отношений между Россией и Европой в интересах будущей торговли и мирного сосуществования". Не рискует ли безопасность Украины стать второстепенным вопросом, который нужно решить лишь для восстановления более широкой геополитической и экономической конструкции?

Конечно, речь идет не только о перезагрузке отношений между Россией и Европой, но и о восстановлении связей между Россией и Соединенными Штатами, к чему сейчас пытается свести все президент США Дональд Трамп.

Проблема в том, что Джаред Кушнер предлагает предоставить врагу право вето в отношении других стран и архитектуры безопасности, которая до сих пор доказывала свою эффективность. Это не предложение от союзника или мирной страны. Это предложения от врага, который хочет, чтобы мы разрушили всю европейскую систему безопасности, существующую десятилетиями, в обмен на обещания больше не нападать.

Но это противоречит истории – не только современной, со времени распада Советского Союза, но и многовековой. Россия стремится расширять свою империю. Только когда эта страна будет полностью уничтожена и преобразована, мир сможет спокойно двигаться вперед. Именно поэтому мы говорим, что Украина воюет в интересах всего мира. Если Украина исчезнет, то и глобальная система безопасности рухнет.

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Новый Конгресс США, бюджет и возможности для помощи Украине

Владимир Зеленский заявил, что если Дональд Трамп не сможет склонить Путина к прекращению войны до конца года, Киев обратится к новому составу Конгресса США, который будут контролировать демократы. В интервью Bloomberg президент также подчеркнул, что без приемлемого мирного соглашения Украина будет требовать ужесточения санкций против России и увеличения военной помощи. Стоит ли возлагать такие надежды на новый Конгресс? Какими инструментами влияния на внешнюю политику США будут располагать демократы и с какими препятствиями могут столкнуться?

Да, здесь все усложняется из-за внутренней дипломатии между Белым домом, сенаторами и конгрессменами. Сейчас традиционно наступает период компромиссов. Еще есть около пятидесяти рабочих дней, в течение которых действующий Конгресс может принять различные законодательные решения.

В этот традиционный период компромиссов политических последствий уже нет. Сенаторы и конгрессмены могут голосовать за любые предложения без риска для следующих выборов, ведь они либо уже переизбрались, либо проиграли, но до сих пор остаются на своих должностях.

Теперь им нужно решить, как действовать дальше, с учетом следующего Конгресса.

Традиционно такие компромиссы направлены на то, чтобы облегчить работу следующего Конгресса. Действующий состав может принять законы и предложения, которые в противном случае стали бы проблемой в начале нового созыва. Это непростые бюджетные вопросы.

Именно поэтому пытаются договориться о федеральном бюджете, в частности о бюджете Вооруженных сил США, который традиционно должен быть принят до 11 декабря. В то же время рассматривают возможность отдельного голосования по законопроектам в поддержку Украины или пакетам помощи.

Есть идея объединить все в один законопроект. Так было бы легче убедить Трампа подписать его, ведь в противном случае Вооруженные силы США не получили бы федерального бюджета.

Проблема возникает, если договориться не удается и бюджетные вопросы передают следующему Конгрессу. Тогда новый состав начинает двухлетнюю работу с очень сложных, неприятных и потенциально раскалывающих вопросов, касающихся бюджета. Это может затормозить другие инициативы – как санкции против России, так и военную помощь Украине.

Поэтому все зависит не только от того, сможет ли новый Конгресс противостоять администрации Трампа или убедить ее, но и от того, как ближайшие недели определят повестку дня следующего созыва.

Важно, что республиканцы, которые сейчас возглавляют Палату представителей и Сенат, могут принять решение в этом году, чтобы оставить следующему составу больше пространства для работы. Тогда демократы смогут сразу сосредоточиться на санкциях и других инициативах, не отвлекаясь на сложные бюджетные компромиссы по финансированию американских Вооруженных сил.

К слову, в Конгрессе США могут использовать бюджетные переговоры в качестве давления на Дональда Трампа. Демократы способны включить в законопроект о финансировании правительства положения о военной помощи Украине и ограничениях на импорт российской нефти, поставив президента перед выбором между подписанием документа и "шатдауном". В то же время затягивание бюджетных переговоров может затруднить принятие других решений, в частности касающихся санкций против России и поддержки Киева.

Новый баланс сил в Конгрессе может создать для Трампа внутриполитическое давление, однако у президента есть право вето. Насколько это ограничит возможности демократов?

Я думаю, главное препятствие проявится в том, как Трамп отреагирует на результаты промежуточных выборов. В 2006 году президент Джордж Буш-младший проиграл промежуточные выборы и попросил министра обороны уйти в отставку, поскольку чувствовал, что американское общество выступает против войны в Ираке. Подобное может произойти и сейчас.

Мы знаем, что война против Ирана крайне непопулярна. Это одна из главных причин, почему люди голосовали. Но в данном случае Трамп не хочет менять министра обороны и планирует двигаться дальше. Поэтому пока неизвестно, как будут развиваться события в ближайшие недели и в дальнейшем, и какими будут отношения между Конгрессом и Белым домом.

Мы видели, что после промежуточных выборов 2018 года в 2019-м Трамп встретился с лидерами Конгресса и Палаты представителей и довольно быстро договорился о новом бюджете.

Произойдет ли что-то подобное на этот раз и в отношении других предложений Конгресса – один из главных вопросов для новоизбранных законодателей. Им предстоит решить, лучше ли передавать президенту Трампу законопроекты, которые он готов подписать.

Например, это могут быть законодательные инициативы по переименованию различных федеральных систем здравоохранения в честь Трампа, и тогда он их подпишет. Или же демократы могут с самого начала противостоять ему и добиваться отмены различных его программ. Мы увидим это уже на первой неделе после принесения присяги новоизбранными конгрессменами 3 января. Их первые шаги покажут, какую стратегию они выберут во взаимодействии с Белым домом.

Почему Пентагон блокирует поставки ракет для Patriot

Пентагон приостановил передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем Patriot – 40 PAC-3 и 20 более старых PAC-2. Как пишет Financial Times, министр обороны Пит Хегсет до сих пор не подписал разрешение на экспорт и реэкспорт этих боеприпасов. Поставки должны были проходить с сентября по декабрь. Несмотря на то, что часть ракет оплатили европейские партнеры и они физически находятся в ЕС, без согласия Пентагона их нельзя передать Украине. Как вы объясняете это решение и чего ожидать дальше?

Простого ответа нет. С самого начала пребывания Пита Хегсета на посту министра обороны мы видели, что он блокировал передачу оружия Украине. Это произошло еще 7 февраля 2025 года, и это не первый такой случай.

В этом году, особенно в последние месяцы, нам известно о значительном количестве пакетов помощи, которые не были переданы, хотя их уже закупили.

Я говорю об этом, потому что во время российских обстрелов украинских гражданских лиц европейские партнеры прямо заявляют, что шокированы такими решениями США.

Но наибольшее возмущение, на мой взгляд, это вызывает у сенаторов и конгрессменов, которые в прошлом году приняли оборонный бюджет с конкретными требованиями к министру обороны, но он их не выполнил. Это остается серьезной проблемой для его пребывания в должности.

Напомним, что Пентагон подтвердил новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов, однако вопрос о поставках критически важного вооружения остается открытым. Украина, в частности, ожидает ракет для Patriot, объемы поставки которых до сих пор не соответствуют потребностям. О задержках говорят и американские законодатели, и украинские дипломаты.

Я говорю не только о следующем Конгрессе, который начнет работу 3 января, но и о действующем составе, который до сих пор должен определиться с дальнейшими действиями.

Будут ли они снова пытаться инициировать импичмент или оказывать более сильное давление при принятии оборонного бюджета, чтобы Хегсет не получил всех средств, которые Министерство обороны запрашивало у Конгресса? Его ждут непростые переговоры, которые действующий Конгресс должен провести до передачи полномочий следующему составу. В частности, и по вопросу блокирования поставок оружия для Украины.

Особенно это касается помощи, предусмотренной оборонным бюджетом США в прошлом году. Речь идет о пакете на 400 миллионов долларов. Это не только закупленное вооружение, но и помощь, предусмотренная американским законодательством и одобренная Конгрессом.

Однако ее заблокировали, не предоставив объяснений, хотя закон обязывает министра отчитываться перед Конгрессом. Поэтому к Хегсету будут обращаться с вопросами, а конгрессмены и сенаторы будут оказывать политическое давление. Ожидаем также многочисленных расследований.

Имеет ли Пит Хегсет право единолично задерживать экспорт и реэкспорт американского вооружения, даже если договоренности с партнерами уже достигнуты? Должен ли он согласовывать такие решения с президентом США?

В данном случае речь идет о договоренности между президентом и Хегсетом. Это не ситуация, в которой президент не знает, что происходит. Такое решение было заложено в законе, который мы приняли.

Рютте, НАТО и будущие сигналы из Вашингтона

Президент США примет во Флориде генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры пройдут на фоне жесткой критики со стороны европейских союзников после прошедшего на прошлой неделе саммита Трампа в Азии, где он встретился с Путиным и Си Цзиньпином, назвав их своими друзьями. Имеет ли Рютте достаточно инструментов влияния, чтобы убедить Трампа сохранять трансатлантическое единство, если американский президент все больше ориентируется на собственную личную дипломатию с авторитарными лидерами? Насколько важна эта встреча в преддверии предстоящих переговоров?

Я думаю, что одна из главных тем обсуждения – это передача пакета ракет PAC-3 и PAC-2 в срочном порядке Украине. Об этом Марк Рютте будет просить тайно, за закрытыми дверями.

Публично он снова будет хвалить Трампа, как он всегда его хвалит, что решения Трампа – самые лучшие. Но Рютте также понимает, что произошла смена в Конгрессе.

Только что у нас были представители США на Парламентской ассамблее НАТО. Он уже чувствует, какое новое направление хочет взять новый демократический Конгресс, что они хотят иметь большее влияние в международных переговорах, включая НАТО в этой ассамблее.

Но также нужно понимать, что это решит сейчас Рютте. Ответ мы услышим в ближайшие месяцы, в том числе в начале февраля, когда состоится конференция в Мюнхене.

И в Вашингтоне ведется много обсуждений о том, что мы услышим о новом курсе. Будет ли это более жесткая политика блокирования всего или, возможно, какие-то изменения в руководстве различных министерств в Америке.

Но мы это узнаем в феврале, когда на Мюнхенской конференции будем ждать, кто станет главным американским докладчиком. Будет ли это необычайно большое количество сенаторов и конгрессменов, которые примут участие, как в девятнадцатом году, когда проходили промежуточные выборы и победили демократы. Или это будут резкие высказывания Джей Ди Венса или Марко Рубио относительно глобальной системы безопасности, ведь до сих пор мы не слышали прямого ответа ни от одного американского госсекретаря о том, какой новый курс они намерены взять в 2027 году.

Почему Трамп называет Путина и Си Цзиньпина своими друзьями

Насколько опасен для союзников персонализированный подход Трампа к международной политике, когда личные отношения с Путиным и Си Цзиньпином могут выходить на первый план перед институциональными обязательствами? Зачем он делает такие заявления и что за ними стоит?

Он даже сам в ответе говорил: "Я не могу говорить от имени американцев или от имени Америки, когда называю президента Путина своим другом". Это опять же нелегко объяснить американцам, когда я выступаю в СМИ, в подкастах или даже в публичных речах перед простыми американцами, большинство которых поддерживают Украину.

Во-первых, он не выражает мнение американцев, которые с самого начала войны, еще в 2014 году, в большинстве своем поддерживают помощь Украине и ее победу.

Что касается позиции президента Трампа, это нелегко объяснить американцам. Когда президент делает такое заявление, это не просто троллинг с друзьями в интернете или внутренние шутки, которые бывают в Вашингтоне, как онлайн, так и лично.

Это заявление, которое распространяется по разным странам, переводится на сотни языков и остается в сознании граждан по всему миру. Они воспринимают это как позицию президента Трампа – президента страны, которая должна была бы стоять в первом ряду демократических государств.

А здесь он демонстрирует, что нужно поддерживать автократа, диктатора, совершающего преступления. Все, что Путин сделал с начала своего президентства и даже раньше, делает слова о дружбе с ним очень болезненными не только для украинцев, но и для всех в мире, кто понимает, кем является Путин и что представляет собой его империя.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.