Ситуацию с украинской ПВО прокомментировал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с корреспондентом 24 Канала.

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Как защитить Украину от российской баллистики?

Певкур признал, что Украине действительно не хватает не только комплексов Patriot и противоракетных ракет. Ей не хватает и средств ПВО средней дальности, а также других систем защиты.

По мнению министра, союзники должны приложить больше усилий для укрепления украинской ПВО.

В мире есть страны, которые до сих пор располагают комплексами Patriot. Теперь вопрос заключается в том, как объединить возможности: чтобы государства, не имеющие этих систем, могли предоставить дополнительное финансирование, а те, у которых есть комплексы, были готовы передать их Украине,

– сказал политик.

Также Певкур оценил вероятность производства ракет для Patriot в Европе. На данный момент развернуть его в Эстонии было бы сложно из-за отсутствия необходимого опыта, производственной базы и развитой ракетной промышленности.

Кроме того, Европе еще предстоит согласовать с США множество вопросов, поэтому быстрого решения этой проблемы министр не ожидает.

В то же время он подчеркнул, что даже запуск нового производства не решит насущной проблемы, ведь Украине ракеты нужны уже сейчас. Поэтому, по словам Певкура, главная задача – найти способ как можно быстрее передать Украине необходимые системы, а не ждать, пока заработают новые производственные линии.

Напомним, что во время последней массированной атаки на Украину 6 июля не удалось сбить ни одной баллистической ракеты. Причина – дефицит противобаллистических ракет.

Глава МИД Андрей Сибига призвал страны-члены НАТО передать Украине ракеты для Patriot, которые у них есть на складах. Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина уже заключила контракт на поставку ракет для Patriot. Однако их поставки начнутся только в следующем году.

Поэтому он также попросил членов НАТО передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заменить их за счет будущих украинских поставок.